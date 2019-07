El Congrés ha rebutjat la investidura de Pedro Sánchez en la primera votació, que s'ha celebrat aquest dimarts al Congrés. El candidat socialista necessitava d'una majoria absoluta (176 diputats) de la Cambra, però finalment la majoria del Parlament ha votat en contra del líder del PSOE. La votació s'ha saldat amb 170 vots en contra, 124 vots a favor i 53 abstencions.



Després del final d'aquesta primera part de la sessió d'investidura, que se salda amb el rebuig a Sánchez, es produirà una segona votació 48 hores després, és a dir, dijous. En aquesta ocasió, el candidat només necessitarà una majoria simple (més vots a favor que en contra) per poder ser elegit president del Govern espanyol.

El debat d'investidura va arrencar dilluns amb un dur enfrontament entre Sánchez i el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, on es van retreure mútuament el bloqueig en les negociacions per poder formar un Govern de coalició. Finalment els diputats d'Unidas Podemos han decidit abstenir-se. Fonts del grup han avançat que es tracta d'"un gest més per seguir facilitant les negociacions, com portem fent dos mesos amb les nostres contínues cessions".



La majoria dels grups han retret al líder del PSOE que hagi vingut a la investidura sense cap suport tancat i que no es dediqui a cercar l'aliança amb altres partits. L'únic vot favorable, a més del dels diputats socialistes, ha estat el del parlamentari del PRC.



Grups com el PNB, EH Bildu, UPN, Junts per Catalunya o Coalició Canària ja havien anunciat quin seria el sentit del seu vot en aquesta primera elecció. Els partits bascos han optat per l'abstenció (tot i que el PNB es va obrir a la possibilitat de votar a favor de Sánchez dijous), mentre que la resta de grups esmentats havien avançat el seu vot contrari. ERC ha votat en contra.

En aquestes circumstàncies, el president del Govern en funcions disposa de dos dies per intentar buscar els acords necessaris amb els quals tirar endavant la seva investidura dijous. L'objectiu tant dels socialistes com d'Unidas Podemos és aconseguir un pacte d'investidura, que en el cas dels de Pablo Iglesias passa necessàriament per un Govern de coalició en el qual les carteres s'ocupin de manera proporcional al resultat de les eleccions.



Tant des d'ERC com des del PNB han instat les dues parts a arribar a un acord el més aviat possible i a "no deixar passar l'oportunitat" d'aconseguir formar govern de cara a la investidura. Si Pedro Sánchez torna a fracassar en la votació de dijous, hi haurà perdut per segona vegada una investidura. El precedent és de 2016, quan el secretari general del PSOE va perdre les dues votacions, conduint aquesta situació a una repetició electoral.