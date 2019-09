El sobiranisme català posa de nou a prova aquest onze de setembre la seva capacitat de mobilització, alhora que es pregunta sobre quina resposta vol i pot donar a la sentència que el Tribunal Suprem dictarà en les pròximes setmanes contra dirigents implicats en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.



Més enllà de l'objectiu del referèndum, de la reclamació de llibertat pels presos i preses polítiques i de les crides a la mobilització per la Diada d'aquest any, els líders de les formacions sobiranistes segueixen sense donar mostres clares d'aproximació d'estratègies.



ERC no deixa de reclamar la convocatòria d'unes eleccions que en aquest moment guanyaria, segons les enquestes, a més de la formació d'un Govern de concentració amb la CUP i els Comuns.

JxCat no sembla gens ni mica disposada ara per ara a fer possible una nova crida a les urnes per renovar el Parlament, després de les quals probablement perdria la Presidència de la Generalitat.



La CUP dona per esgotada la legislatura i no veu motius per formar part del Govern en aquest moment. I els Comuns també descarten la possibilitat de compartir amb els independentistes les responsabilitats pròpies de l'Executiu català.

Enfortiment de les institucions

"Objectiu independència: aquest deu ser l'horitzó d'aquest país a partir de les sentències", va reiterar el president de la Generalitat, Quim Torra, en entrevista emesa aquest dissabte per Televisió de Catalunya, en la qual va reclamar de nou l'enfortiment del Govern, del Parlament i dels ajuntaments.



Torra, que en una altra entrevista, amb El Punt Avui, ha donat per fet que el TSJC l'inhabilitarà, no descarta la possibilitat d'un Govern de concentració, si es marca "un horitzó pel dret a l’autodeterminació i aquest Govern és més enriquit amb altres personalitats".

La recuperació d'algun tipus de full de ruta comú, que van perdre després de l'1 d'octubre, o alguns acords sobre la tan reivindicada estratègia unitària, podrien facilitar l'enfortiment de les institucions reclamat per Torra però en aquest punt es troba precisament una de les principals fissures entre socis de Govern.



Aquest mateix cap de setmana, la segona autoritat del país, el president del Parlament, Roger Torrent, ha recordat les discrepàncies del seu partit, ERC, amb els seus socis al Govern de la Generalitat: "La gesticulació no serveix si no obre un escenari de futur", diu en una entrevista publicada per El Periódico, en resposta a una pregunta sobre la seva disposició fer possible la investidura de Puigdemont i a la "confrontació democràtica" amb l'Estat que planteja JxCat.

"Missatge clar" de Puigdemont i Rovira

No obstant això, Els màxims dirigents de Junts per Catalunya (JxCat) i Esquerra Republicana (ERC) a l'exili, Carles Puigdemont i Marta Rovira, van decidir que calia escenificar una resposta en positiu als sectors independentistes de la societat catalana que reclamen des de fa temps, a tota mena d'actes públics i reunions, el retorn a la política unitària.



Van voler donar "un missatge clar" i ho van fer amb un video, per intentar contrarestar d'alguna manera l'efecte desmobilitzador de les picabaralles que han protagonitzat i les discrepàncies que no deixen de manifestar.



"És molt important que tot l'independentisme, en tota la seva transversalitat, surti al carrer de forma conjunta i torni a expressar que seguim dempeus". "Sortirem tantes vegades com faci falta per defensar els nostres drets civils i polítics, la democràcia i les nostres institucions democràtiques", va dir la secretària general d'ERC. I el president exiliat va aparèixer al seu costat per remarcar l'excepcionalitat de d'aquest onze de setembre: "Per primera vegada es una Diada que es fa a les portes d'una sentència, la del judici de la vergonya. Ens jutgen a tots, per uns fets que ens van dur a l'exili i a la presó". "Necessitem que aquesta Diada sigui un èxit per continuar explicant al món que no només no ens hem rendit sinó que continuarem".



El vídeo va ser gravat a Suïssa, fa set dies, en el context de la reunió de partits i entitats sobiranistes, convocada per intentar acordar una resposta o respostes a la sentència del Suprem, i poc abans del llançament de la iniciativa unitària #TsunamiDemocràtic, sobre les quals no s'han conegut concrecions.



Els esforços unitaris no han impedit, no obstant això, que dirigents d'ERC i JxCat segueixin expressant discrepàncies i retrets a mitjans i xarxes socials.

Cuixart lamenta les picabaralles

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha lamentat la manca de concreció i no ha dissimulat la seva decepció per l'intercanvi de retrets. Ho ha fet de manera prou clara en una entrevista concedida al diari Ara: "El 2017 se'ns deia que no renunciariem a res i ara no se'ns concreta què farem. Quin és el següent pas? Òmnium no ha de fer aquesta proposta. No volem entrar en el fragor de la batalla sinó ajudar a fer que a les reunions hi siguin. Ningú té una proposta màgica i, si la té, no l'ha dit en els últims dos anys".

"Ens cal sentit de responsabilitat col·lectiva, que és el que va fer possible l’1-O, i tornar a sortir al carrer l’Onze de Setembre per donar una nova lliçó de dignitat. La protesta al carrer és una part imprescindible per a la conscienciació de la lluita no-violenta", ha afirmat en relació a les tibantors entre l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i entre partits. "No entendríem que no es posessin d’acord. És obvi que lamentem les picabaralles que fan que la gent es desmotivi, però alhora també valorem els esforços de les últimes setmanes", explica des de la presó.

Inscrits per la manifestació

L'ANC ha donat a conèixer aquest diumenge unes xifres de compromís d'assistència a la manifestació de la Diada similars a les registrades l'any passat a tres dies de la manifestació: 300.000 persones inscrites, 240.000 samarretes venudes i un miler d'autocars llogats.



La seva presidenta, Elisenda Paluzie, ha recordat a xarxes socials el lema de la convocatòria, "11S, objectiu independència". "És més necessària que mai", ha declarat: "Tota la resta és instrumental a aquest objectiu, La millor resposta a la sentència és seguir treballant per la independència".



La manifestació confluirà aquest dimecres a la plaça Espanya de Barcelona estenent-se en 26 trams per les avingudes Paral·lel i Maria Cristina i formant l’estel pels carrers Tarragona, Creu Cobert la Gran Via. Tot i que els organitzadors recomanen als participants arribar als trams assignats cap a les 16.00 h, l’acte central començarà a les 17:14 h i tindrà una durada aproximada de 45 minuts.