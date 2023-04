Demanen a Educació un pla per combatre la calor a les aules i alerten que els ventiladors són insuficients

Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) exigeixen al Departament d'Educació un pla urgent per combatre la calor a les escoles i instituts. La presidenta de l'aFFaC, Belén Tascón, ha explicat a l'ACN que volen "un pla d'emergència que estableixi com està cadascun dels centres educatius i, a partir d'aquí, fer una programació d'actuacions".

Denuncien que durant el curs passat moltes aules van sobrepassar la temperatura màxima permesa

Aquestes declaracions arriben després que el Departament de Salut activés aquest dijous el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS). El pla acostuma a posar-se en marxa ben entrat el juny, però l'escalada de temperatures d'aquest any, sumada a la sequera, han fet que s'activi un mes i mig abans.

Una de les principals denúncies de les famílies és que les onades de calor ja no són "puntuals". Tascón ha subratllat que "abans eren petites onades de calor, ara cada vegada més la situació s'allarga en el temps i passa de ser una cosa esporàdica a un fet que va més enllà de l'estiu". Segons explica, al principi de curs i durant el curs passat moltes aules van estar per sobre dels 27 °C, el màxim permès.

Mesures poc eficients per un problema estructural

Un dels remeis que el Departament d'Educació va activar per pal·liar la calor a les escoles són els ventiladors, una mesura que l'aFFaC ha titllat d'insuficient. Tascón ha defensat que "no és un element que ens ajudi a lluitar contra aquests episodis, entenem que en un moment donat pot semblar la solució, però ja ho vam provar l'any passat i no cal tornar-hi".

Amb tot, l'aFFac denuncia les mínimes accions del departament i la manca de resposta a les seves demandes. "Tot el que rebem fins al moment és un: 'Sí, sí, aquest problema el tractarem, però l'any que ve'", diu Tascón.

Per la seva banda, fonts del departament asseguren a l'ACN que el benestar tèrmic a classe és una qüestió que els preocupa i que estan engegant un pla per climatitzar els centres. D'acord amb les mateixes declaracions, "cal començar a posar-s'hi per millorar el confort i reduir l'estrès tèrmic de l'alumnat i els docents en les zones i en els edificis més sensibles".

No obstant això, des de la conselleria apunten que es tracta d'un repte estructural que no es podrà resoldre a curt termini. De moment, els 3.500 centres del sistema hauran de conformar-se amb les mesures que presenti el departament la setmana vinent.