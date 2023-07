Desenes de milers de persones omplen unes exitoses edicions del Vida Festival i el Canet Rock 

Vilanova i la Geltrú (Garraf) i Canet de Mar (Maresme) han acollit una vegada més dos dels festivals més emblemàtics de l'escena musical catalana. Ambdós certamens han tingut una assistència multitudìnària, amb desenes de milers de persones. Unes 30.000 persones s'han congregat a la novena edició del Vida Festival, de Vilanova, que s'ha desenvolupat de dijous a dissabte, mentre que el Canet Rock n'ha aplegat unes 25.000 en una sola nit, la de dissabte.

El fet més destacat del Canet Rock 2023 ha estat el desplegament per part dels artistes d'una pancarta on es llegia "Aturem al feixisme". A més, un cop acabada d'actuació de Joan Dausà, la directora del festival, Gemma Recoder, ha llegit un manifest on demanava combatre "els intents de regressió de drets i llibertats per part de la ultradreta". L'han acompanyada Triquell, The Tyets, Pupil·les, Suu, Els Catarres, Pèl de Gall, Joan Dausà i Els Amics de les Arts.

A banda d'això, el festival a Canet ha ofert les habituals 12 hores de festa, música i protesta, arrencant a ritme de pop i música electrònica amb Triquell i Pupil·les, i finalitzant amb Buhos. Una de les actuacions més estel·lars ha estat la The Tyets, on el públic ha ballat una sardana multitudinària amb la cançó CotixCoti.

El Canet Rock ja ha començat a preparar el desè aniversari, que es farà el 6 de juliol del 2024 i les entrades ja estan a la venta al seu web.

9a edició del Vida Festival

D'altra banda, el Vida Festival, que va arrencar dijous i ha finalitzat aquesta matinada, ha tingut lloc a la Masia d'en Cabanyes i ha ofert un centenar d'actuacions en tres dies amb artistes com Suede, la Casa Azul, The Libertines, Aurora, Julieta Venegas o Jorge Drexler.

Escenari del Vida Festival durant l'actuació de La Casa Azul. — Nia Escolà / ACN

El festival s'ha desenvolupat sense problemes, a excepció d'una cancel·lació al final de la primera jornada a causa de la pluja. Lori Meyers només va actuar mig concert i es van cancel·lar els DJ's Maadraassoo i Lady Avocado & Golfo de Guinea. El director del Vida, Dani Poveda, va declarar a l'ACN que el seu objectiu era "oferir una experiència", amb una programació dissenyada "amb cura" i un equilibri entre nous talents i artistes internacionals, prioritzant els "valors i el sentiment" a la "qualitat comercial".

La propera edició se celebrarà del 4 al 6 de juliol del 2024 i tindrà el lema de '10th Revolution', en motiu del seu desè aniversari.