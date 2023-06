The Tyets tancarà gira el 16 de novembre del 2024 al Sant Jordi Club

The Tyets tancarà la seva gira el 16 de novembre del 2024 al Sant Jordi Club de Barcelona. El que és un dels grups catalans del moment ha anunciat aquest dijous que les entrades per poder assistir a l'esdeveniment es posaran a la venda el pròxim dimecres 5 de juliol.

El duet mataroní ha argumentat perquè s'han decantat per aquesta sala i no pel Palau Sant Jordi. "No volem fer el Palau Sant Jordi perquè tenim 25 anys. Què fas després de fer això?", ha dit Xavier Coca en una entrevista a Rac1, confiant que l'acabaran fent: "No hi ha pressa".

Oriol de Ramon ha afegit que el grup s'ha caracteritzat per anar "pas a pas" i "creixent de mica en mica", i ha defensat que el Sant Jordi Club també serà "un bon final de gira". "Ens guardem la bala del Sant Jordi per fer un xou a l'altura de Madonna", ha afegit.

The Tyets és una de les formacions que estan més de moda a Catalunya després d'assolir l'èxit del seu últim treball, Èpic solete (Luup Records). Entre diversos èxits, el disc incorpora la cançó Coti x coti, que fusiona reggaeton i sardana. El tema ja compta amb més de 7,5 milions de reproduccions a Spotify.

Altres hits del disc com De l'1 al què tenen més de 4,5 milions de reproduccions a la plataforma musical i Bailoteo en registra més de 3,6 milions. En global, el grup a principis de juny, superava el milió d'oients mensuals, convertint-se en el primer grup que ho assoleix cantant en català.