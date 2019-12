Càrregues policials en el desnonament d'una família amb tres fills que ja preveia marxar 

Una família amb tres fills ha estat desnonada pels Mossos d'Esquadra aquest divendres al barri de Gràcia de Barcelona després d'haver carregat contra els veïns que han intentat evitar el desallotjament.



La plataforma Tsunàmi per l'Habitatge, el Sindicat de Llogaters i l'Oficina d'Habitatge Popular havien convocat, com en altres ocasions, una protesta a les portes del domicili de Lívia i Juan, uns pares de família que es troben a l'espera d'accedir a un habitatge cedit per l'Ajuntament.

Per a la plataforma, aquest desnonament no té cap mena de sentit, ja que els afectats, una família de cinc persones amb fills menors, ja tenen una alternativa habitacional, proporcionada per l'Ajuntament de Barcelona, a la qual accediran el pròxim gener.



La propietat del pis, situat en Travessera de Gràcia, va decidir fa catorze mesos pujar el lloguer un 30 per cent, la qual cosa no resultava assumible per a la família.



No obstant això i malgrat la previsió de mudança, la propietària de l'immoble no ha retirat l'ordre de desallotjament. Per aquest motiu, després de quatre hores d'actuació que s'ha saldat amb persones ferides, una detenció i amb un parell de portes trencades, els Mossos han desnonat a la família, que no podia fer front al pagament del lloguer.



Entre les persones que han participat a la protesta, unes 150 segons l'agència EFE, n'hi havia algunes que han entrat dins la finca on viu la família. La policia ha accedit al bloc a través d'una finestra i ha desallotjat als que oposaven resistència al desallotjament.



Membres de l'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia han criticat la duresa amb què han actuat els Mossos d'Esquadra i i han titllat de "desproporcionada" i "inhumana" l'actuació policial.

CÀRREGUES POLICIALS A TRAVESSERA DE GRÀCIA 274. Alguns cops per sobre de l'altura reglamentària.



Tot per desnonar una família amb menors d'edat, que ja tenen un pis assignat i marxen el 15 Gener. #LiviaYJuanSeQuedan



Cc/ @centre_IRIDIA pic.twitter.com/J92AJSuZuy — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) December 20, 2019

Hoy he visto a periodistas y políticos llorar de impotencia ante un desahucio inhumano.



Porque lo vivido es insólito: el poder judicial se han enrocado a pesar de que había un menor y se había acreditado que el 15 de enero se van a otro piso.#LiviaYJuanSeQuedan pic.twitter.com/rLqiGAHx2B — Jaime Palomera (@JaimePalomera) December 20, 2019

Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, l'actuació ha estat ordinària i proporcional i s'ha fet "en estricte compliment del requeriment judicial".

Livia i Juan portaven més de 12 anys vivint en el mateix pis. Aquest ha estat el tercer intent de desnonar-los, després que el passat dia 10 s'intentés desallotjar-los d'esquenes a la Comitiva Judicial, segons ha que denunciat el Sindicat de Llogaters, que apunta a una possible coordinació de Mossos amb la propietària de l'habitatge.

"L'única lluita dolenta és la que no es lluita". La Lívia parla orgullosa de defensar el dret a l'habitatge per totes i lluitar per una regulació de lloguers real. pic.twitter.com/xOClY8b9QC — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) December 20, 2019

"Esto no puede seguir así. Los políticos hablan mucho pero poco hacen".



La voz de Juan es la de los miles de familias que están padeciendo subidas del alquiler y expulsiones a manos de una minoría privilegiada de rentistas.#RegulaciónAlquileresYA!#LiviaYJuanSeQuedan pic.twitter.com/mdnve10ciS — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) December 20, 2019

Protesta de l'alcaldessa

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha titllat els fets d'incomprensibles i ha indicat que des del Consistori s'han posat en contacte amb Interior perquè aturi immediatament la intervenció.

El Juan, la Livia i els seus dos fills tenen un pis d'Ajuntament i hi entraran en 15 dies. En vam informar Generalitat i jutjats.



És incomprensible i intolerable aquest desplegament policial. Hem trucat a Interior perquè aturi immediatament la intervencióhttps://t.co/9T7S26wFB8 — Ada Colau (@AdaColau) December 20, 2019

Segons el Sindicat de l'Habitatge de Sant Andreu, una de les activistes antidesnonaments ha estat detinguda aquest migdia durant les protestes, per la qual cosa han convocat una protesta davant la comissària de les Corts.