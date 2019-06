S’acaba el Primavera i comença oficialment la temporada d’estiu i amb ella la temporada de festivals de música. Ulleres de sol, pantalons curts, una cervesa a la mà i una polsera al canell per poder gaudir amb els teus amics i amigues d’aquell festival amb aquell grup que portes esperant tot l’any. Però en el cas que encara no t'hagis decidit o que estiguis buscant un festival a prop, aquí podràs trobar 10 festivals amb propostes totalment diferents, que mostren la varietat musical de la qual es podrà gaudir aquest estiu a casa nostra.

21, 22 i 23 de juny

Vilanova i la Geltrú (Garraf)

www.nowareggae.com



El Nowa Reggae encetarà una nova edició, i ja en van catorze. El festival de música jamaicana de Vilanova i la Geltrú, s’ha anat consolidant any rere any com una cita ineludible pels amants del reggae i la música jamaicana. El festival gaudeix d’un emplaçament de luxe al Parc de Ribes Rojes a primera línia de mar. Aquest any, on s'afegirà una tercera nit gratuïta el 23 de juny, s’hi podran escoltar tots els sons que donen forma a la música jamaicana: ska, rock steady, reggae, dance hall, dub... Els caps de cartell seran la veterana banda jamaicana, Twinkle Brothers. També s’hi podran escoltar entre d’altres el músic i productor jamaicà Linval Thompson, la cantant jamaicana Jah9 and the Dub Treatment i els llegendaris Roy Panton i Yvonne Harrison acompanyats pels catalans The Kinky Coo Coo's.



27, 28, 29 i 30 de juny

Sant Joan de les Abadeses (Ripollès)



Si encara no t’havies decidit a anar a la sisena edició del Clownia, potser ara ja és massa tard. Igual que l’any passat, el festival organitzat pels Txarango al seu poble natal, ha penjat el cartell d’entrades esgotades. Malgrat això el festival és gratuït dijous a la nit i divendres i dissabte al matí. Així com l’Espai Consciència, un espai dedicat a la reflexió i qüestionament de la societat que aquest any es farà sota el lema “El capitalisme mata el planeta”. En un entorn privilegiat, qui vagui al festival, podrà gaudir aquest any entre d’altres de les noves cançons del vallesà Joan Garriga, la cantant Judit Neddermann, Joan Dausà, els osonencs Oques Grasses, el col·lectiu autogestionat madrileny Tremenda Jauría, el hip-hop feminista de les valencianes Pupil·les o la mítica Elèctrica Dharma que presenta el seu nou disc Flamarada.



Precisament el passat abril es va estrenar el documental Una vida que dura quatre dies que retrata la petita història del festival aquests darrers anys.



El Vida Festival també arriba a la seva sisena edició. Aquest festival, hereu del Faraday, té especial cura de l’entorn en que es desenvolupa la seva proposta musical. Rodejat de les platges de Vilanova i la Geltrú i enmig de boscos i escenaris sorprenents, al festival s’hi pot trobar un cartell amb el millor de la música independent internacional i de casa nostra. Aquest any els caps del cartell seran el pop electrònic dels britànics Hot Chip, que presentaran el nou EP Melody of Love; el cantautor de folk suec José Gozález, amb el seu nou disc en directe Live in Europe sota el braç; Beirut, que retornen amb el nou treball Gallipoli després de quatre anys; la cantautora de New Jersey, Sharon Van Etten, que també presenta nou treball: Remind Me Tomorrow; i les dues bandes de culte britàniques: The Charlatans, referents del so de Manchester; i Madness, la mítica banda d’ska. El cartell el completen interessants propostes de casa nostra com Espaldamaceta, Joan Colomo, Nyandú, El Petit de Ca l’Eril o Cala Vento entre d’altres.

4, 5, 6 i 7 de juliol

Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès)



El Rock Fest Barcelona és el festival de rock i heavy metal per excel·lència a Catalunya i s’ha convertit també en una de les cites més importants d’Europa, amb assistents de 71 països diferents. El festival que se celebra al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, celebra aquest any la seva sisena edició. Fins a 52 bandes han confirmat la seva presència al festival aquesta edició. Els caps de cartell per divendres i dissabte seran ni més ni menys que els mítics ZZ Top i els recentment inclosos al Rock and Roll Hall of Fame Def Leppard. La resta de bandes inclouen noms tan destacats com Dream Theater, Testament, Europe, WASP, Venom, Napalm Death, Obús, Cannibal Corpse, Cradle of Filth, Entombed, Def Con Dos o Boikot entre d'altres.

Canet Rock, el mític festival que va néixer als anys 70, compleix aquest any la seva sisena edició en la seva segona etapa. El festival ha tornat a penjar el cartell d'entrades exaudires, com ja va fer l’any passat. A finals de febrer ja havia venut les 23.000 entrades disponibles. El cartell d'aquest any porta com a noms destacats: La Pegatina, Doctor Prats, Els Catarres, Zoo, La Casa Azul o Els Pets. La resta de les dotze hores ininterrompudes de música que tindrà lloc al Pla d'en Sala de Canet de Mar, les ocuparan bandes com Ju, Itaca Band, Buhos, Oques Grasses, la Companyia Elèctrica Dharma, Xavi Sarià i el Cor de la Fera, la cantant Suu, el grup de folk feminista Roba Estesa o Miquel del Roig.

3, 4, 5 i 6 de juliol

Barcelona (Barcelonès)



El festival Cruïlla s'ha convertit amb les seves deu edicions en un dels festivals de referència de l'estiu. El Parc del Fòrum de Barcelona tornarà a acollir alguns dels noms més rellevants del panorama musical mundial. Després de l'última edició on el festival va reunir bandes com Jack White, Enrique Bunbury, Prophets of Rage o N.E.R.D., entre altres, el Cruïlla Barcelona 2019 tornarà a la capital catalana amb el millor de la música independent nacional, estatal i internacional amb gairebé 40 actuacions. Noms com Black Eyed Peas, Kylie Minogue, Foals, Vetusta Morla, ZAZ, Love of Lesbian o Garbage es barrejaran amb Berri Txarrak, Jorge Drexler, El Petit de Cal Eril o Iseo & DodoSound.



18, 19, 20 i 21 de juliol

Vidreres (La Selva)



Des de la filosofia punk del Do It Yourself (fes-ho tu mateix) neix l'Actitud Fest que aquesta edició celebrarà ni més ni menys que el seu desè aniversari. Organitzat per l'Associació Soroll, el festival és un esdeveniment totalment independent dedicat a la música hardcore punk i totes les seves variants: des del hardcore melòdic, post-hardcore o screamo, fins al grindcore, pop punk o punk-rock. Entre les bandes d'aquest any estaran el punk-rock de la Costra Brava dels Bad Mongos, que presenten el seu nou àlbum Mongo Machin, els belgues Cocaine piss, Les Cruet, els incombustibles Unfinished Sympathy, el hardcore dels veterans Shorebreak, els bascos Lisäbo, la mítica banda sueca Starmarket o els nord-americans Turnstile.



El Tingladu

18, 19, 20 i 21 de juliol

Vilanova i la Geltrú (Garraf)



Un altre festival a Vilanova i la Geltrú i ja en van tres. En aquest cas és El Tingladu, que arriba ja a la seva dotzena edició. El festival es caracteritza per ser un dels pocs totalment gratuïts. Organitzat per l’entitat cultural Can Pistraus i amb la col·laboració de més de 200 persones voluntàries, aplega cada any a la Plaça 1 d’octubre gairebé 10.000 persones. Amb quatre objectius clars: autogestió, recuperació de l'espai públic, cultura lliure i cultura catalana el festival comptarà aquest any amb Oques Grasses, Albert Pla, Lildami i La M.O.D.A com a caps de cartell, que acompanyaran a altres bandes i solistes com Balkan Paradise Orchestra, Roba Estesa, Suu, Tremenda Jauría, Smoking Souls, The Sey Sisters o Pau Alabajos, entre d'altres.



Cantilafont

20 de juliol

Oristà (Lluçanès)



La setena edició del festival itinerant Cantilafont, sempre arrelat al Lluçanès, aquest any tindrà lloc al municipi d'Oristà, i serà sens dubte una de les apostes més diferents a casa nostra aquest estiu. El festival aposta per descentralitzar la cultura i allunyar-la de les grans ciutats, afegint a la part purament musical, un altre de cultural i gastronòmica. A través de la proposta musical, les arts escèniques i la gastronomia de proximitat, intenta apropar nous llenguatges entre artistes ja consolidats i projectes emergents. Entre ells estaran Enric Montefusco presentant el seu nou disc Diagonal, el hip-hop elegant de Lauren Nine, Pau Vallvé, que presentarà les cançons de Life Vest Under Your Seat, l'empordanesa Clara Peya o les veus robotitzades de Playback Maracas entre d'altres.



9 i 10 d'agost

El Vendrell (Baix Penedès)



Torna aquest jove festival reivindicatiu que celebrarà la seva tercera edició canviant d'emplaçament i traslladant-se de Valls a la platja de Coma-Ruga del Vendrell. El cartell, que barreja pop, rock, mestissatge i hip-hop, estarà format per un total de divuit bandes, entre les quals destaquen com a caps de cartell els navarresos Berri Txarrak, els madrilenys Boikot, els asturians Desakato, els valencians Zoo o els catalans Els Catarres, Buhos o Auxili. El festival s'acabarà de completar amb bandes com Ebri Knight, Koers, Xeic!, Bemba Saoco, Lágrimas de Sangre, Mafalda, Lildami, Sr. Wilson, La Otra, Tribade o els vendrellencs La Desbandada.