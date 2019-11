ERC s'obre a fer possible la investidura de Pedro Sánchez a canvi d'un compromís per conformar una taula de diàleg entre el Govern espanyol i el de la Generalitat, un diàleg que tindria lloc després de la investidura del candidat socialista. El portaveu de la formació catalana en el Congrés, Gabriel Rufián, ha avançat aquest dimarts que ERC planteja dos escenaris: un de "pre-investidura", per fixar un calendari per a la taula bilateral, i un altre de "post-investidura", en el qual tindria lloc efectivament el diàleg entre Executius.



En aquest context, els sobiranistes podrien facilitar la investidura del líder del PSOE a canvi d'un "compromís" per part dels socialistes per conformar la taula de diàleg que, això sí, haurà de tenir un calendari pactat entre totes dues formacions.

Rufián i la portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Adriana Lastra, s'han emplaçat a una primera reunió aquest dijous per començar a dialogar sobre aquestes qüestions. El portaveu català ha destacat la seva bona sintonia amb la dirigent socialista i ha assegurat que mantenen "un contacte constant. Parlem cada dia".



"Seguim en el 'No' a Sánchez, però ara és un Sánchez derrotat, sobretot a Catalunya. Sempre que hem vist que no pot triar, se'l pot arribar a fer seure en una taula de diàleg. Les nostres condicions són parlar, dialogar i que el conflicte retorni a la política", ha afirmat el portaveu d'ERC, després de recollir les seves credencials al Parlament al costat de la resta de diputats del grup.

El portaveu ha insistit en que "el context ha canviat" des de juny, quan el seu partit es va abstenir en la investidura fallida de Sánchez. "Al mig, tenim 99 anys de presó i una campanya electoral en la qual (el president del Govern en funcions) ha atacat contra l'Educació i els mitjans de comunicació públics catalans", ha dit en referència a les diferències que separen l'escenari de juny de l'actual.



Rufián ha explicat sobre les negociacions de la investidura que "estem davant dos equips negociadors, un d'ERC i un altre del PSOE, i la nostra obligació és parlar. Hi ha una primera fase en la qual els equips de treball intentaran aconseguir un compromís per un calendari de taula de diàleg i negociació entre Governs. Sense un compromís en la pre-investidura, no hi haurà post-investidura", ha advertit el portaveu.

Participació de sindicats i organitzacions d'estudiants

Sobre la taula de negociació bilateral entre Executius, el portaveu parlamentari ha explicat que no es reduiria només a l'àmbit governamental de les administracions, sinó que podrien participar, "encara que no fos presencialment", sindicats i organismes i moviments de l'àmbit estudiantil, "ja que estem davant un acord de país", ha assegurat. Ha descartat que, en principi, es puguin sumar altres formacions polítiques a aquesta taula, ja que "es tracta d'un diàleg entre Governs".



Fonts del partit insisteixen en la necessitat que totes dues parts "es reconeguin com a interlocutors", i no descarten que es pugui produir una fotografia com la que es va donar després de la signatura del preacord per un govern de coalició entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, encara que no estaria entre les prioritats de la formació catalana.