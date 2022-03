El racisme i la LGTBI-fòbia són la causa de dues de cada tres discriminacions denunciades a l'Oficina per la No Discriminació (OND) de Barcelona l'any 2021. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha presentat aquest dijous el balanç i ha alertat que els casos de LGTBI-fòbia han doblat el percentatge en els darrers quatre anys, del 16% al 32%. Per altra banda, ha informat que els casos de racisme i xenofòbia han baixat fins al 34%, quan havien arribat a suposar més del 40% dels expedients oberts per l’oficina.



En total, el nombre de situacions de discriminació s'ha incrementat un 11% respecte a l’any 2020, i se situa en 244 expedients, 25 més que en l'anterior balanç. Les agressions físiques perden pes i passen de representar el 15% al 13% dels casos, mentre que la vulneració de la integritat moral segueix sent amb diferència el principal dret vulnerat, amb el 37%, i la discriminació en la prestació de serveis es manté amb el 13% del total.

El 2021 es van denunciar a l'organisme 84 situacions de racisme i xenofòbia i 78 de LGTBIfòbia

Les situacions de discriminació més comunes són les vinculades al racisme i la xenofòbia, que entre el 2018 i el 2021 sempre han representat entre el 34% i el 43% dels casos, mentre que la LGTBI-fòbia no deixa d'augmentar incidència en les denúncies i ha passat de suposar-ne el 16% del total el 2018, al 22% el 2019, el 28% el 2020 i ja el 32% el 2021. En total, l'any passat es van denunciar a l'oficina 84 situacions de racisme i xenofòbia, 11 menys que el 2020, mentre que les de LGTBIfòbia van arribar a les 78, 21 més que en l'anterior balanç.

La funció principal de l’OND, en termes quantitatius, és el d’atenció a les persones víctimes de la discriminació, cosa que es tradueix en el gran nombre d’atencions i assessoraments jurídics realitzats, fins a 300, i en les orientacions socials i accions de suport i apoderament de les víctimes, 319. Durant el 2021, però, s’han triplicat els esforços en mediació i intermediació, passant dels 13 casos el 2020 a les 38 el darrer any.

Segons els casos recollits de racisme i xenofòbia, el darrer any han augmentat les queixes per tracte vexatori per raó d’origen (insults, menyspreu, humiliacions, amenaces, comentaris ofensius de retorn al país d’origen), així com aquelles situacions en l’àmbit de les comunitats de veïns, agreujat per les dificultats relacionals causades pel confinament, a partir d’estereotips i prejudicis que finalment han portat a agressions racistes.



Es manté la restricció o denegació d’accés a diferents serveis d’entitats bancàries en la mateixa línia del 2020, en relació amb l’origen de naixement de la persona o nacionalitat. També es mantenen les situacions d’actuacions discriminatòries per part de cossos de seguretat privats en zones comercials pel dret d’admissió, i a l’espai públic amb criteris de perfil ètnic.