Matí de mobilitzacions veïnals a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Desenes de persones han participat en les concentracions que s'han fet al Poble-sec i a Ciutat Vella (tant al Raval com al Gòtic) per intentar aturar desnonaments, en una jornada en què hi havia fins a 17 ordres de desallotjament. Agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra han carregat durament a la rambla del Raval en un dispositiu que ha estat qualificat de "desproporcionat" per les entitats veïnals.



A primera hora del matí, la concentració s'ha convocat davant l'anomenat Bloc Llavors, on el Sindicat de Barri del Poble Sec ha aconseguit aturar l'expulsió de sis famílies després que desenes de persones s'atrinxeressin al portal del carrer Lleida. Segons informen per les xarxes socials, una persona ha estat detinguda per la policia catalana.



Paral·lelament, al carrer Obradors, un altre grup de persones convocat per la plataforma Resistim el Gòtic ha aconseguit aturar el quart intent desallotjament contra una veïna d'avançada edat. La plataforma denuncia que, tot i estar en la part alta de la llista d'espera per rebre un habitatge d'emergència per part del consistori, la propietat no ha volgut esperar. Els Mossos d'Esquadra han ajornat, de nou, el desnonament, per falta d'efectius.



Els moments més tensos del dia s'han viscut al voltant del carrer Sant Bartomeu, quan un ampli dispositiu de la Brigada Mòbil (Brimo) de Mossos ha carregat durament contra desenes de manifestants. Agents antiavalots han corregut darrere els concentrats per la rambla del Raval i han blindat els accessos al domicili on hi vivia una mare i tres fills, que finalment tres agents han desnonat a cops de martell.



⚠️Atenció Màxima difusió⚠️



Els mossos han carregat avui a la Rambla del Raval. Però per nosaltres això és més força per seguir avançant, i créixer.



Honor i glòria a qui defensa els barris de qui ens fot la vida pic.twitter.com/CqlHvItWuO — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) October 10, 2019

El moviment veïnal ha criticat durament contra la intervenció policial. Diverses organitzacions i entitats en defensa del dret a l'habitatge han recopilat per les xarxes socials els moments que la policia ha executat la càrrega, com ara el Sindicat de Llogaters, qui ha interpel·lat a ERC i JxCat per demanar la compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, al Parlament de Catalunya, una petició que ja havien transmès després que dies enrere el cos policial carregués durant un desnonament al barri de Sants.

Hola @JuntsXCat i @ERC: tornareu a impedir que el Conseller d'Interior comparegui per donar explicacions, com ja vau fer la setmana passada? https://t.co/63R4Iu9o9X — Sindicat Llogaters #EnsQuedem (@SindicatLloguer) October 10, 2019

L'operatiu policial també ha causat la indignació del Govern municipal. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha criticat Buch per haver ordenat un "dispositiu desproporcionat" per aturar desnonaments de famílies vulnerables.

A Barcelona necessitem mossos per moltes tasques de seguretat. No entenem pq @MiquelBuch prioritza dispositius desproporcionats per desnonar families vulnerables, fent-li la feina bruta a fons voltors. Instem @govern a impulsar mediació en casos com aquest: mare amb 2 criatures! https://t.co/Gye8DSENfz — Ada Colau (@AdaColau) October 10, 2019

Per la seva banda, el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, també ha condemnat l'operatiu policial, i ha compartit el vídeo difós pel Sindicat de Llogaters on es veuen les corredisses de desenes d'agents perseguint els activistes. Des del consistori, demanen que Interior prioritzi els equips de mediació en els casos que es tracti de famílies vulnerables, en especial si viuen menors a l'habitatge.

Aquests fets NO s'han de repetir al #Raval, #CiutatVella ni enlloc. D'una banda hi ha un gran propietari que no escolta i tanca els ulls a la realitat del barri, i de l'altra un @govern que prioritza dispositius desproporcionats per desnonar una dona amb els seus 2 fills menors. https://t.co/FwN3LU4OE7 — jordi rabassa (@jrabassa) October 10, 2019

Les crítiques, però, no s'han limitat al govern municipal. També han arribat d'ERC o de la CUP. En el primer cas, el partit que governa la Generalitat amb JxCat ha fet una reflexió crític a través del seu regidor i portaveu municipal, Jordi Coronas: "Tothom ens omplim la boca amb el dret a l’habitatge. Tothom. Ja sigui per acció o per omissió seguim sense garantir un dret bàsic i “constitucional”. I només som capaços d’enviar la policia a fet la feina bruta i de vegades brutal. Avui torna a ser un dia trist. Fem autocrítica".

Tothom ens omplim la boca amb el dret a l’habitatge. Tothom. Ja sigui per acció o per omissió seguim sense garantir un dret bàsic i “constitucional”. I només som capaços d’enviar la policia a fet la feina bruta i de vegades brutal. Avui torna a ser un dia trist. Fem autocrítica — Jordi Coronas (@jordicoronas) October 10, 2019

Finalment, la CUP Capgirem Barcelona, ha criticat el conseller d'Interior i també ERC i JxCat per haver convocat un operatiu policial amb desenes d'antiavalots per desnonar "una dona amb tres fills menors".