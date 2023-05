La dreta espanyolista tensiona el barri de la Bonanova amb l'excusa dels dos centres socials ocupats

Un dels temes més recurrents de la dreta per arreplegar quatre vots en temps d'eleccions és l'ocupació il·legal d'immobles. No falla. Des de fa tres setmanes, representants de Ciutadans i Vox es manifesten cada dimarts a la plaça de la Bonanova de Barcelona -al districte de Sarrià- per demanar el desallotjament d'El Kubo i la Ruïna, dos centres socials autogestionats per col·lectius anarquistes i associatius del barri.

La dreta espanyolista ha aprofitat el rebombori que ells mateixos han generat per treure rèdit polític de tot plegat

Situats al carrer Sant Joan de la Salle, els dos espais fa anys que estan ocupats i han sobreviscut a diversos intents de desallotjament. Un dels edificis va ser ocupat el 2016, i l'altre el 2019. Durant aquest temps, no hi ha hagut gairebé mai cap problema de convivència amb els veïns de la zona, fins ara. Per què ara tothom en parla? Perquè estem en plena campanya electoral per a les municipals del proper dia 28, i la dreta espanyolista ha aprofitat el rebombori que ells mateixos han generat per treure rèdit polític de tot plegat. També Valents, la formació d'Eva Parera, intenta utilitzar electoralment la situació.

La presència dels candidats de Cs i i Vox a l'alcaldia de Barcelona, Anna Grau i Gonzalo de Oro, respectivament, ha generat un clima de crispació entre els ocupants i els veïns que ha fet créixer la tensió al barri. El dimarts al vespre, que va tenir lloc una concentració instigada per Ciutadans i Vox, els Mossos van acordonar la plaça per evitar enfrontaments. Es van desplegar més de 20 furgons policials. Aquest dijous, que oficialment comença la campanya del 28M, també s'espera una jornada de tensió.

Qui també s'ha sumat a la polèmica ha estat l'empresa vinculada a l'extrema dreta Desokupa

Qui també s'ha sumat a la polèmica, però no per arreplegar quatre vots, sinó per tenir publicitat gratuïta, ha estat Desokupa. Una empresa vinculada a l'extrema dreta que fa dies que anuncia a través de les xarxes socials que aquest dijous desallotjaria els dos edificis de manera extrajudicial. Finalment, no ho faran i es limitaran a assistir a la protesta convocada. En les últimes hores, Daniel Esteve, fundador d'aquest polèmic grup, ha amenaçat les persones que viuen en aquests dos edificis ocupats amb insults com "rates" "cucs", "guarros", "porcs" o "anxoves".



En resposta, els col·lectius antifeixistes del barri han convocat la ciutadania a protegir els edificis autogestionats. Els okupes han denunciat a través de les xarxes atacs diaris. "No estem disposades a assumir passivament que ens ataquin ni que posin en risc la nostra integritat física. Ni estem disposades a assumir que ens transformin en una diana per interessos electorals, mentre es fan ressò de la nostra reacció als atacs i mostrant l'autodefensa com a violència gratuïta, legitimant així tota la que rebem", han manifestat en un comunicat.

Propietat de la Sareb,

Tots dos immobles són propietat de la Sareb, el conegut com a banc dolent de l'Estat que, després de la crisi del 2008, va endeutar-se comprant milers de pisos a les entitats financeres per a rescatar-les. El Kubo és un edifici de pisos que es va ocupar per primera vegada el 2016 i ha estat desocupat pels Mossos en tres ocasions. Just al costat hi ha La Ruïna, ocupada des del 2019.

Des de l'inici de l'ocupació, la relació entre els ocupants i els veïns ha estat pacífica i sense gaires polèmiques

Des de l'inici de l'ocupació, la relació entre els ocupants i els veïns ha estat pacífica i sense gaires polèmiques. De fet, La Ruïna ofereix serveis de biblioteca, un estudi de gravació, gimnàs i és el punt de trobada de diverses associacions del barri, com ara el Sindicat d'Habitatge de Cassoles.

Ni El Kubo ni La Ruïna han estat un problema. Ho diuen els mateixos veïns. En declaracions a Betevé, el president de l'Associació de Veïns de la Bonanova, Josep Maria López, ha apuntat que en els set anys que hi ha hagut ocupacions, no els ha arribat cap queixa, i que la tensió s'ha intensificat per la presència dels partits polítics: "Només busquen vots. Quan passi el dia 28 no vindran més".

Què diuen PP i Valents?

De moment, els dos partits espanyolistes que s'han deixat veure a les concentracions han estat Ciutadans i Vox. Però qui realment va començar a escalfar l'ambient va ser la líder de Valents, Eva Parera, que ja fa mesos que anima els veïns del barri perquè es queixin públicament d'aquestes ocupacions. A final de març, Parera va pujar un vídeo a Twitter encarant-se amb els ocupants.

El PP s'ha desmarcat del clima de crispació i ha mostrat una actitud més moderada davant del paper de Cs o Vox. El candidat popular a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, vol marcar distàncies amb la resta i erigir-se com una figura "assenyada".



I la resta de partits?

Els partits d'esquerres que opten a l'alcaldia de Barcelona no han entrat en el joc brut de la dreta. L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, ha acusat l'extrema dreta de "voler viure del conflicte". La CUP ha mostrat el seu suport als integrants d'El Kubo i La Ruïna. Basha Changue ha denunciat que "el que està passant a la Bonanova es una mostra de com la permissivitat envers el discurs d'odi a les institucions i els mitjans alimenta una part de la població de dreta, dreta extrema i extrema dreta".

En el primer debat televisiu, l'alcaldessa de Barcelona i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, va demanar no caure en el discurs "apocalíptic" de la dreta en relació al conflicte de la Bonanova. Jaume Collboni, del PSC, no es mulla i s'ha limitat a solidaritzar-se amb els veïns del barri i els cossos policials.

L'exalcalde i candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, per la seva banda, posa el focus en la "falta de lideratge" de l'actual govern municipal i ha tret pit de l'actuació del seu govern amb el desallotjament de Can Vies, el 2014. "S'ha d'aplicar la llei", afirma.