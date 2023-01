La dreta extrema espanyolista congrega mig miler de persones a la plaça Sant Jaume contra la reforma del Codi Penal

Al voltant de mig miler de persones s'han concentrat aquest diumenge al migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra el Govern espanyol i la reforma del Codi Penal, amb la derogació del delicte de sedició. Convocada per Catalunya Suma, la protesta ha reunit representants dels partits espanyolista de dreta extrema -PP, Cs i Vox-, a banda de Valents.

La protesta s'ha portat a terme l'endemà d'una mobilització similar celebrada a Madrid, i que també va reunir dirigents de PP, Vox i Cs. El president de Catalunya Suma, Javier Megino, ha denunciat que la "governabilitat del país" estigui "supeditada" a qui "no vol ni respecta la unitat d'Espanya". "Som espanyols i volem que es respecti la legalitat i que no es vengui la nostra pàtria", ha dit just abans d'iniciar-se la manifestació.

Josep Bou, regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, ha aparegut al balcó del consistori per onejar una bandera espanyola davant dels manifestats concentrats a plaça Sant Jaume amb cartells que demanaven la dimissió i, fins i tot, l'empresonament de Sánchez. També s'han sentit crits de "Puigdemont a presó!", un lema habitual d'aquest tipus de protesta.

A la concentració hi han participat el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, el dirigent de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, mentre que Ciutadans ha enviat el diputat Joan Garcia. També hi ha assistit la líder de Valents, Eva Parera.

En declaracions als mitjans, l'ultradretà Ignacio Garriga ha avisat que "des de les institucions, els tribunals i els carrers" treballaran per "desallotjar" del govern Sánchez i "el socialisme inconstitucionalista que pacta amb "filoterrotistes i separatistes": "Treballen obertament contra els espanyols".

Per la seva banda, Alejandro Fernández ha criticat que "les últimes reformes de Sánchez" recuperen la política de "les dues espanyes enfrontades i irreconciliables". Malgrat admetre que la manifestació a Madrid de dissabte va tenir més suport, el líder del PP ha destacat que la concentració a Barcelona té "més valor moral ètic i polític perquè hi ha "la gent que està donant la cara per la llibertat i la democràcia a Espanya".



En l'única intervenció en català -tot i que breu-, la líder de Valents, Eva Parera, ha assegurat que la societat catalana "no es quedarà callada" ni "permetrà" un "altre cop d'estat a Catalunya".