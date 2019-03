Ecologistes en Acció demana que l'Estat reconegui "la naturalesa política del conflicte entre l'aparell de l'Estat Espanyol i una bona part de la societat catalana" i defensa que "l'única sortida només pot ser negociada i de caràcter polític ".



"Qualsevol intent de portar aquesta situació al camp judicial i policial, com s'ha fet fins ara per part de l'Estat, està condemnat a perpetuar i agreujar encara més el conflicte", assenyala en un comunicat l'organització ecologista, "davant les reiterades vulneracions dels drets individuals i col·lectius per part dels poders de l’Estat des de fa anys".

"Som militants, des de la nostra creació, de la no violència i, per tant, rebutgem l’ús de mètodes violents per a l’assoliment d’objectius polítics i de millora social i ambiental en un règim democràtic", afirma Ecologistes, i per aquest motiu, expressa el seu rebuig de "la instrumentalització i banalització que s’està fent del concepte 'violència' per així poder criminalitzar moltes de les accions reivindicatives i de resistència davant els abusos del poder".



"La manera més justa i resolutiva de gestionar el conflicte" entre Catalunya i l'Estat "és democràcia real i amb garanties", "tenint en compte l'opinió de totes les veus, buscant el consens, actuant d'acord amb la voluntat de la majoria, però respectant els drets i la legitimitat de les minories ", afirmen.

"La llibertat d’expressió és un dret humà bàsic i ningú ha de ser empresonat ni multat per exercir-la", afegeixen.



En la mateixa nota l'organització ecologista defensa "el dret a l'autodeterminació dels pobles", "la celebració immediata d'un referèndum amb totes les garanties democràtiques" sobre la independència a Catalunya, i la "llibertat immediata" dels presos independentistes.

"Les forces policials i l’estament judicial han d’estar totalment al servei de la ciutadania, i no poden actuar com a instruments de repressió. La presumpció d’innocència, la proporcionalitat, l’actuació mínima i indispensable són les pràctiques adequades per aquests cossos públics, i no han de ser substituïdes per detencions il·legals, falsos testimonis, invenció de càrrecs, presons preventives venjatives, abusos policials, identificacions indiscriminades, o penes i sancions econòmiques injustes, desorbitades i amb objectiu polític", expliquen en un pronunciament davant el que consideren una situació de "regressió democràtica".



Ecologistes en Acció exigeix en aquest sentit "la derogació immediata de l'anomenada llei" mordassa "(Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana) i la modificació de la llei" de partits "(Llei Orgànica 6 / 2002, de 27 de juny, de partits polítics) "perquè creuen que estan creades" per apagar les crítiques profundes del sistema i atemorir la dissidència ".