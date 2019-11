El Tsunami Democràtic ha emès un nou comunicat en què confirma que convocarà accions a les “places del país” el proper dissabte, jornada de reflexió per a les eleccions espanyoles del dia 10, amb l’objectiu de “desobeir la Junta Electoral”. Ara bé, el moviment es desmarca d’hipotètiques accions durant la jornada electoral: “L’acció només es convoca per a la jornada de reflexió. El 10-N, Tsunami defensa l’exercici del dret a vot, com la resta de drets fonamentals. Les urnes no fan por, tot el contrari: és el que reclama la majoria de la població catalana. Més urnes”.



La convocatòria del dia 9 arrencarà a les 16h i s’allargarà fins a les 22h i en el cas de Barcelona es farà a la plaça Catalunya, punt de trobada inicial de les primeres protestes contra la sentència del Suprem, abans de fer la crida a anar a l’aeroport del Prat. La intenció és fer una “jornada política, cultural i festiva”. “Si la repressió de l’Estat no s’atura per la jornada de reflexió, tampoc no s’aturarà la gent”, afegeix el comunicat, en què també s’admet que s’inspira en les mobilitzacions convocades pels indignats en les jornades de reflexió dels anys 2011 i 2015.



Com ja havia apuntat en comunicats anterior, “l’objectiu de la convocatòria és fer reflexionar l’Estat, recordar-li que no pot restringir ni limitar el dret a la llibertat d’expressió, ni el dret a la lliure reunió i manifestació”. A més, se li vol recordar que la solució al “conflicte polític” ha de ser “política” i això passa “pel diàleg i la negociació”. Finalment, també avança que la jornada de reflexió servirà com a preparació de l’app del Tsunami, abans de la “primera gran acció” amb l’app, que es portarà a terme els dies 11, 12 i 13, és a dir, els que segueixen la jornada electoral.