Les eleccions generals del 28 d'abril han de servir per donar resposta a dues de les grans crisis que viu l'Estat: el reconeixement de la seva plurinacionalitat i la justícia social. Així ho ha manifestat el candidat de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en un míting a l'Hospitalet de Llobregat acompanyat del cap de llista d'En Comú Podem, Jaume Asens, i l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau. Amb les enquestes, de moment, en contra, els tres han llançat missatges crítics cap al PSOE i s'han dirigit a l'electorat progressista, amb la intenció de sumar el màxim nombre de vots i trencar els pronòstics dels sondejos.

"Menteixen i manipulen els que diuen que el que va passar l'1-O és com el cop d'estat del 23-F, l'1-O va ser un exercici de desobediència"

Al voltant de 2.000 persones han omplert el recinte municipal de La Farga per assistir a l'acte "Guanyem per Avancar", en què Iglesias ha proclamat que "ens han caigut pals per dir la veritat. Sempre hem dit que no volem viure en un país amb presos polítics perquè és un escàndol. Menteixen i manipulen els que diuen que el que va passar l'1-O és com el cop d'estat del 23-F, l'1-O va ser un exercici de desobediència". Iglesias ha afegit que "també ens han caigut pals per dir que no volem que Catalunya se'n vagi d'Espanya perquè no volem que les banderes tapin que necessitem millores socials". El líder de Podemos ha insistit en la seva aposta per buscar una sortida política al conflicte territorial: "El conflicte amb Catalunya no es resoldrà per la força ni amb jutges, sinó dialogant, dialogant i dialogant".



Amb el vestit de campanya ja a punt, Iglesias s'ha dirigit als potencials votants socialistes per advertir d'un possible pacte del partit de Pedro Sánchez amb Ciutadans: "Molta gent que va votar el PSC ara ens votarà a nosaltres perquè diem el mateix aquí [ a Catalunya] que a Madrid, encara que ens caiguin pals i perquè molta gent que ha votat el PSC sap que l'única manera de garantir un govern d'esquerres és que Unidas Podemos formi part del govern ".



Tant Asens com Colau han insistit en les crítiques cap al PSOE. El candidat d'En Comú Podem, ha afirmat que Sánchez és un "camaleó polític", perquè "es tenyeix de taronja i lliura el país als bancs amb l'article 135 [de la Constitució] o el lliura a Rajoy fent-lo president de Catalunya amb el suport de l'article 155. Però si pacta amb nosaltres es disfressa de lila i parla de plurinacionalitat, de feminisme, de polítiques socials, però no són de fiar, si poden triar, triaran Ciutadans ".



L'alcaldessa de Barcelona, ​​per la seva banda, ha assegurat que "Pedro Sánchez ens ha fallat. Li vam demanar que regulés el preu de l'habitatge i va acceptar. Però a l'hora de la veritat, no ha fet res". Colau ha contraposat aquesta inacció amb una de les mesures de més impacte de l'Ajuntament de Barcelona en aquesta legislatura: l'obligatorietat als promotors de reservar el 30% dels habitatges a protecció social. "L'únic govern progressista és un que lideri Podemos, perquè el PSOE vol pactar amb Ciutadans, un partit que diu que no és d'esquerres ni de dretes però que es manifesta amb la ultradreta a Colón", ha afegit Colau.



Sobre la justícia social, Iglesias ha manifestat que l'única manera d'aconseguir-la és posant "límits a les minories de poderosos", i ha posat com a exemple Ada Colau, com una referència per haver aconseguit una empresa pública d'energia.

"Màquina de mentir"



La denúncia de l'escàndol de les clavegueres d'Interior també ha copat part del míting. Iglesias ha advertit que "les clavegueres eren una màquina de mentir" i ha afegit que encara queda molt per explicar i per netejar. Segons ha afirmat, el poder polític no funciona sense la mentida, i Podemos ha creat butllofes dient la veritat. El dirigent de la formació d'esquerres s'ha preguntat per què el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que ja s'han netejat les "clavegueres de l'Estat". "Per què llavors ha dimitit el seu número dos a la Moncloa si tot estava net?", Ha dit, en referència al director general d'Informació Nacional d'Moncloa, Alberto Pozas. També ha assegurat que la veritat és vitamina democràtica i ha sostingut que ells diuen "pura i planament la punyetera veritat".



"Tant de bo es faci justícia i que els que van dedicar hores a mentir, dediquin les mateixes hores a reconèixer que es van equivocar", ha exclamat Iglesias, que ha apuntat que governar és posar les coses difícils als poderosos i ha criticat el silenci d'uns i la manca de rectificació d'altres, en referència velada a PSOE i PP. En clau catalana, Jaume Asens ha dirigit algun missatge cap a ERC, de qui ha qüestionat la seva "credibilitat" pels seus canvis discursius i perquè voten contra els "pressupostos més socials de Barcelona i d'Espanya mentre li donen un xec en blanc al partit dels retallades ". Al cap i a la fi, una part de l'electorat català dubta entre votar ERC o En Comú Podem el 28-A.