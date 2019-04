Des de l'inesperat canvi de criteri de la Junta Electoral Central (JEC) d'aquesta setmana, la presència dels presos polítics independentistes en la campanya electoral del 28 d'abril va en augment. Dia rere dia, els candidats d'ERC i Junts per Catalunya participen en diversos tipus d'actes fent crides a la mobilització sobiranista per poder aconseguir la màxima representació possible i, a poder ser, intentar condicionar un probable govern espanyol del PSOE. L'endemà que Jordi Turull, candidat de JxCat per Lleida, fos el primer pres polític en participar en directe en un míting, aquest diumenge ha estat el torn d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, que han intervingut en un míting d'ERC a Cambrils. Paral·lelament, Jordi Sànchez ha donat una roda de premsa organitzada per l'ACN.



Amb posicions de partida clarament diferents -ERC té clares opcions de ser la força més votada a Catalunya mentre que JxCat intenta no perdre bona part dels 8 diputats que va obtenir l'antiga CDC el 2016-, les dues formacions fan crides a la mobilització dels seus. En part per evitar un hipotètic pacte entre socialistes i Ciutadans i, alhora, per tenir més força per avançar cap a una resolució política del conflicte català, que en la seva opinió passaria per la convocatòria d'un referèndum.

Compartint sala de la presó de Soto del Real i videoconferència amb Raül Romeva, el president i cap de llista d'ERC al Congrés, Oriol Junqueras, s'ha adreçat a les més de 500 persones congregades a Cambrils (Baix Camp) per proclamar: "Guanyem les eleccions. Ens heu de fer lliures amb els vostres vots". Ha demanat als militants i simpatitzants del partit que aconsegueixin una "mobilització més massiva que mai", i ha fixat com a objectiu realitzable que el seu partit guanyi les generals, les municipals i les europees a Catalunya. "A guanyar, guanyar i guanyar totes les eleccions per tenir totes les eines per a un país millor", ha resumit.



També ha defensat que una victòria d'ERC serviria per enviar un missatge al món que el compromís independentista "no només es manté ferm i sòlid, sinó que aquesta fermesa creix cada dia i hi ha més gent compromesa" amb aquesta causa. Raül Romeva, cap de llista al Senat, ha assegurat que la seva situació actual de presó no ha fet que el seu compromís amb la independència hagi variat: "Qui digui que hi hem renunciat, menteix".



Si en la seva primera intervenció en campanya, divendres, Junqueras es va obrir a investir Pedro Sánchez per evitar un govern d'"extrema dreta", en aquesta ocasió s'ha centrat en reivindicar la independència i a demanar el vot a ERC, sense cap al·lusió directa als socialistes.

Sànchez: "Ara cal desbloquejar la situació"

Per la seva banda, en la roda de premsa de l'ACN, Jordi Sànchez ha manifestat que "no tirarà la tovallola" per intentar desbloquejar el conflicte català, i en conseqüència per trobar una sortida que passi pel referèndum, però ha descartat concretar dia i mes per a la seva celebració: "El debat no és quin dia i mes posem el referèndum perquè ara cal desbloquejar la situació". "El 28-A ens juguem una gran força que defensi el referèndum o caure en el risc d'un nou 155. I si el PSOE és fort i té el suport de Cs, tindrem el 155. El debat és 1-O o 155, repressió i judicialització", ha advertit.



Segons Sànchez, mai s'ha guanyat una batalla en un sol combat, pel que ha demanat que ningú es quedi a casa el dia de les eleccions i votin a JxCat perquè "és la garantia que el PSOE no tingui les mans lliures per aplicar el 155" i tampoc "governi l'extrema dreta".