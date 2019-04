Jordi Turull s'ha convertit aquest dissabte al migdia en el primer pres polític que participa en directe en un míting electoral. El cap de llista de Junts per Catalunya a Lleida havia rebut l'autorització de la Junta Electoral Central (JEC) hores abans i ha intervingut a l'acte que la formació ha celebrat a la Seu d'Urgell a través de videoconferència. Visiblement emocionat, després de més d'un any entre reixes, des de la presó de Soto del Real Turull ha demanat enviar un missatge clar i nítid a l'Estat i al món que reforci la "legitimitat democràtica" del que va començar a Catalunya després de l'1-O i la voluntat de culminar-ho.



"Cal deixar clar a l'Estat i al món que no va ser una cosa d'un dia, que aquest gran acte era la determinació d'un país per ser lliure", ha exclamat. Segons Turull, aquestes eleccions també han de servir per evidenciar que la solució al conflicte català ha de venir per la via del diàleg de la política, i "en cap cas dels tribunals, les presons i la retallada de drets i llibertats fonamentals".

"O ho fem nosaltres des d'aquí, o ningú ho farà per nosaltres des d'allà. Cal omplir les urnes. Si no ho fem el 28 d'abril, poca cosa podrem fer després", ha sostingut Turull, després reivindicar que el terreny dels catalans és el de les urnes perquè, al seu judici, per persones les urnes persones com ell són a la presó i altres han hagut d'exiliar-se. L'exconseller ha reivindicat que JxCat recull l'esperit de l'1-O, un esperit que defensa que al llarg de la història de Catalunya ha permès superar els "envits de l'Estat contra la seva personalitat, dignitat i voluntat de llibertat".



Per a Turull, això ha estat possible perquè han anat a la una, amb el sacrifici d'alguns i el compromís d'altres: "Si les generacions que ens han precedit haguessin anat a la seva i apostat pel mal menor, jo no estaria parlant en català ni estaria assegut en aquest míting el 131è president de la Generalitat ", Quim Torra. També ha reivindicat que JxCat posa per davant "els interessos de país davant dels legítims interessos de partit en situacions de normalitat", i que la paraula resignació no existeix en el seu diccionari polític, pel que ha cridat a no caure en el desànim ja no donar-se per vençuts.

Turull no serà l'únic pres independentista que intervindrà en un míting des de la presó de Soto del Real, perquè aquest mateix diumenge ho faran Oriol Junqueras i Raül Romeva a l'acte que ERC celebrarà a Cambrils. El primer, líder i president d'Esquerra, ja va protagonitzar divendres una roda de premsa, organitzada per l'ACN, mentre que el cap de llista per Barcelona de JxCat, Jordi Sànchez, va fer-ho dijous. En el seu cas, la convocatòria era de l'agència Efe.



En la seva intervenció al míting, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit que el seu mandat és "fer complir l'1-O, que és fer possible la República catalana". "Aquest país vol desborbonitzar-se, vol la República catalana", ha proclamat.