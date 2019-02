Cada dia sembla més a prop de tancar-se l'acord entre ERC i Sobiranistes, la plataforma impulsada pels diputats Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, per concórrer conjuntament a les eleccions generals del 28 d'abril. No fa ni una setmana que Alamany va anunciar que deixava el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem -sense renunciar a l'acta de diputada- que ERC ja ha reconegut oficialment l'existència de les negociacions. Ho ha fet la portaveu del partit, Marta Vilalta, en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva del partit. Vilalta ha exposat que ERC "sempre està obert a teixir complicitats" amb altres espais polítics i no només per a les generals, sinó per a altres eleccions com les municipals i les europees.



Vilalta ha defensat que ERC tingui converses amb Sobiranistes perquè considera que el partit té l'obligació de sumar amb tots aquells que sigui possible sumar, sobretot, si comparteixen "el model de país i el marc ideològic", com és el cas. ERC no ha aclarit si està disposada a sumar amb Sobiranistes en pla d'igualtat, és a dir, formant una coalició, i ha conclòs que les converses estan en "fase d'exploració" per analitzar si hi ha els suficients consensos i complicitats per acabar sumant. Vilalta ha precisat que obrir-se a sectors que provenen dels comuns -no vol dir renunciar a un Estat català, i ha assegurat que les candidatura d'ERC a les eleccions "netament independentista i republicana". De fet, la mateixa Alamany mai ha amagat que és independentista.

Tot i que i la notícia no està confirmada, ja hi ha informacions que situen Alamany de número dos de la llista d'ERC per a les generals, només per darrere de Gabriel Rufián, que en l'actual legislatura ha fet tàndem al Congrés amb Joan Tardà com a portaveu dels republicans.

Després de comunicar la seva sortida de Catalunya en Comú Podem, Alamany va anunciar la creació d'un partit, que suposa anar un pas més enllà que Sobiranistes -al cap i a la fi un corrent crític dins dels Comuns-, que tindrà el nom de Nova. Paral·lelament, Joan Josep Nuet, l'altre gran impulsor de Sobiranistes, no ha deixat el grup parlamentari de Catalunya en Comú, però alhora no descarta una aliança entre el partit que lidera, Comunistes de Catalunya, i ERC de cara a les generals. Comunistes és una de les formacions que constitueix EUiA, que al seu torn ja ha manifestat la voluntat de mantenir-se dins de Catalunya en Comú.

La divisió dels Comuns als municipis



La situació de Nuet i Alamany és un dels elements que evidencia la crisi que viu Catalunya en Comú, que també està apareixent en la configuració de les aliances per a les eleccions municipals del 26 de maig. Ara mateix hi ha més d'una desena de municipis on l'espai concorrerà en candidatures separades, en alguns casos amb una llista més oficialista, fonamentalment conformada per les antigues agrupacions locals d'ICV i EuiA, i en d'altres en aliança amb la CUP i formacions estrictament municipalistes.



En aquest context, fa unes setmanes va presentar-se Municipalistes per la República des de Baix, on espai de coordinació supramunicipal de candidatures locals, que fonamentalment engloba la CUP, els Comuns i formacions estrictament municipalistes. Ara bé, en el cas dels comuns fonamentalment els que s'hi apleguen són grups vinculats a Sobiranistes, tot i que únicament.



Anant més enllà, segons avança Nació Digital, aquest dimecres l'assemblea local d'ERC a Badalona aprovarà la coalició amb Guanyem Badalona en Comú per anar plegats a les municipals. A Guanyem, entre d'altres, hi participa la CUP. La candidatura estarà encapçalada per l'exalcaldessa Dolors Sabater, mentre que el republicà Oriol Lladó en serà el número dos. En canvi, el Comú de Badalona, que agrup l'espai de l'antiga ICV i EUiA, concorrerà en solitari.