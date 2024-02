Els 10 carnavals més emblemàtics de Catalunya

Al llarg de tot el cap de setmana, els carrers i avingudes de desenes de municipis i ciutats de Catalunya s'ompliran de carrosses, confeti i gent disfressada. És una tradició molt antiga que se celebra arreu del món, però cada zona té les seves propies tradicions. Alguns dels més emblemàtics del nostre país són el de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Torelló o Solsona. Enguany s'han hagut d'adaptar a la sequera.

El dia de la rua de Carnestoltes és el dissabte, però a molts llocs, la celebració ja fa dies que ha començat, concretament el Dijous Gras o també conegut com el Dijous Llarder, on és tradició menjar botifarra d'ou o truita de botifarra. L'últim dia de la festivitat més esbojarrada de l'any és el Dimecres de Cendra (el primer dia de la Quaresma), que enguany cau el 14 de febrer. T'expliquem tots els detalls.

Carnaval de Sitges

Si parlem dels carnavals emblemàtics a Catalunya és impossible no mencionar el de Sitges (Garraf). Va arrencar dijous al vespre amb l'Arribo de Sa Majestat Carnestoltes al municipi. El nom del Carnestoltes d'aquest 2024, Big Mag Cigalupi, remet a la màgia que estarà present en l'esperit del rei d'enguany, a les grans dimensions i al cognom del comte de Güell, Eusebi Güell Bacigalupi, ja que els Güell tenen el seu protagonisme en un Arribo amb referències a principis del segle XX.

Espectacle de l'Arribo. — Àlex Recolons / ACN

Dissabte de Fardo, el municipi es reserva un dels dies més esbojarrats del Carnaval, amb la Cursa de Llits. Un trentena de grups i prop de 500 participants concursen en aquesta carrera particular en què els llits es converteixen en creacions carregades de sàtira i humor que, a més, han de recórrer més d’un quilòmetre pel centre, on es troben obstacles i carrers de pendent pronunciada.

La programació de dissabte inclou també el Ball del Fardo i la Tequereque festa, que omplirà la vila de ritme de batucada. La jornada es clourà amb la Xatonada amb l'espectacle del Carrussel, al Casino Prado.

Diumenge, el Carnaval sitgetà celebra una de les cites més esperades i multitudinàries amb la Rua de la Disbauxa que treu al carrer 39 carrosses i unes 2.000 persones disfressades. Dimarts és el torn de la rua de l'Extermini.



Carnaval de Barcelona

No és un dels més populars, però el carnaval de la capital catalana congrega cada any milers de persones que reben la reina Belluga. La festa més esbojarrada de totes les que es fan al llarg de l'any va començar el Dijous Gras amb diverses activitats entre Arribos, degustacions de coca de llardons i concursos de truites.

Al llarg del cap de setmana, Barcelona tornarà a comptar amb les flamants rues de Carnaval pels barris de la ciutat. Les diverses propostes ompliran els casals de barri, els centres cívics i les Cases de la Festa amb concerts, concursos de disfresses, exposicions, balls de màscares i tallers per disfressar-se. A més, enguany coincideix amb les festes de Santa Eulàlia.

Tot s'acabarà el Dimecres de Cendra, quan enterrarem la sardina a les diverses rues mortuòries que es faran a la ciutat. Entre brams, plors i lamentacions, acomiadarem ses majestats el Rei i la Reina del Carnaval per donar la benvinguda a la Vella Quaresma.



Carnaval de Solsona

El Carnaval de Solsona és una dels més populars i bojos de Catalunya, declarat Festa d'Interès Turístic Nacional. És conegut pels Gegants Bojos, la Penjada del Ruc al campanar o les Contradanses, entre altres tradicions. El tret de sortida es va donar una setmana abans del dia de la rua de Carnval amb l'entrega de Bojos, però els actes més emblemàtics són a partir d'aquest dijous.

Un dels moments més esperats de la festivitat és la Penjada del Ruc, que cada any reuneix en una petita plaça del poble centenars de persones per veure la penjada del ruc -fet de cartó pedra i peluix- dalt d'un campanar, i la posterior pixada (aigua). Aquest acte és fa el dissabte de Carnaval, quan un personatge popular del país és nomenat mata-ruc d'honor i pronuncia el tradicional pregó de festes.



Carnaval a Vilanova i la Geltrú

Seguim amb el de Vilanova i la Geltrú (Garraf), conegut per la guerra de merenga, les xatonades i les rues interminables. Tot i que el dissabte passat ja es va celebrar el conegut Ball de Mantons, des del Dijous Gras fins al Dimecres de Cendra, el Carnaval de Vilanova proposa un seguit d'activitats per a tots els públics. La merengada de dijous va donar el tret de sortida, seguida de la primera xatonada. Divendres a la nit tenen lloc els balls de l'Arrivo, el primer ball de màscares del Carnaval.

El dissabte al matí tindran lloc tota mena d'actes carnavalers com a preludi del que a la tarda serà la concentració infantil de l'Arribada del Caramel. També al llarg dissabte es duran a terme les representacions del Ball de Malcasats, format per una comitiva de màscares que parodien diverses parelles de casats amb problemes i les autoritats que els jutgen. Ara bé, el plat fort del dia serà la Nit de Mascarots.



Un moment de la Merengada en el marc de les festes del carnaval de Vilanova i la Geltrú. — Rai Molinari / Ajuntament de Vilanova i la Geltrú / ACN

El dia central de la festivitat és diumenge, amb Les Comparses, una gran desfilada formada per diverses parelles que van darrera de la bandera de la seva societat saltant al ritme d'una marxa molt popular anomenada El Turuta mentre es llancen una gran quantitat de caramels entre elles. Es coneix com la famosa guerra de caramels del Carnaval de Vilanova.



El carnaval de Terra Endins, a Torelló

La festa de Carnestoltes de Torelló, coneguda popularment com el Carnaval de Terra Endins, juntament amb el de Solsona, és un dels carnavals més esbojarrats i populars de Catalunya. El tret de sortida es va donar dijous amb la celebració del Pullassu. Els personatges d'aquesta festa lúdico-festiva-sexual van recórrer els carrers del municipi en cercavila fins que van arribatra la plaça Vella, on es va celebrar l'anomenat Ritual de la Rauxa.

La festa de les Senyoretes i els Homenots, on homes i dones s'intercanvien el vestuari per sortir de festa, serà el divendres. El dissabte hi haurà la tradicional rua del Carnaval de Terra Endins i la festa acabarà amb l'enterrament de la sardina i el funeral del rei Carnestoltes l'últim dia del Carnaval, el Dimecres de Cendra.



El Carnestoltes de Tarragona

Després del Cosblanc de Salou, famós per les tones de confeti que es tiren durant la rua, el segon carnaval més emblemàtic del Camp de Tarragona és el de la capital tarragonina. És conegut per l'espectacularitat de les seves desfilades, especialment la de l'Artesania, que es fa el dissabte. Destaquen també la Rua de Lluïment del diumenge de Carnaval, on participen les 15 entitats guanyadores de l'any anterior, i l'espectacular Gala de la Disfressa d'Or.



Carnaval de Castell-Platja d’Aro

El Carnaval de Platja d'Aro és avui un refent arreu del país, i el seu punt àlgid, la Gran Rua de Carrosses i Comparses n'esdevé la seva màxima expressió. Va començar fa més de 40 anys, i curiosament, no va prendre d'inspiració cap proposta caribenya, sinó la centreeuropea de la ciutat suïssa de Lucerna. La desfilada principal és dissabte, una a les 11:00 hores i l'altre a les 16:00 hores.



Carnaval de Tàrrega

Sota el lema Una nova Tàrrega, rosa i lliure, el Rei Carnestoltes i els seus ajudants revolucionaran la ciutat de Tàrrega (Urgell), que celebra el carnaval de referència de les terres de Ponent. Enguany s'ha recuperat la batalla de guixos de divendres, que es va celebrar per última vegada abans de la dictadura franquista.

El punt àlgid de la festa serà la cercavila del dissabte, que ja compte amb 1.300 inscrits i 47 compareses. Començarà a les 18:30 hores. Després la festa pagana comptarà un any més amb el Sopar del Carnestoltes al Pavelló del Club Natació Tàrrega (CNT).



Carnaval de la Costa Brava Sud

A la Costa Brava també s'organitzen desfilades que segur que no et deixaran indiferent, com les del Carnaval de la Costa Brava Sud, que el formen les rues de Blanes, Lloret de Mar, que seran aquest dissabte i diumenge, i Tossa de Mar, que serà el dissabte 24 de febrer.

Carnaval de Reus

No és dels més coneguts, però la ciutat de Reus (Baix Camp) també organitza un dels carnavals més multitudinaris de Catalunya, que enguany ja compte amb una quarantena de comparasses. El plat fort de la festa és dissabte a la tarda, amb la plantasa de carrosses i la rua de Lluïment, i diumenge al migdia, amb la rua matinal, el Ball del Vermut i la batalla de confeti.