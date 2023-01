Els 17 nous radars de Barcelona comencen a multar aquest dilluns

Els 17 radars de trànsit que es van instal·lar fa uns mesos a l'interior de Barcelona deixen de ser informatius i comencen a sancionar els conductors que superin la velocitat permesa a partir d'aquest dilluns. Els dispositius es van posar en marxa fa quatre mesos, però fins ara, s'han limitat a avisar els qui circulaven a més de 30km/h per 12 punts de la ciutat o bé a més de 50km/h en cinc grans avingudes. Tot plegat, sense sanció. El període de prova, però, arriba al seu final.



Des d'aquest dilluns, els 17 nous radars ja multen. 12 dels 17 dispositius estan situats en entorns escolars i la resta són en ubicacions considerades de risc a causa de la circulació a velocitat inadequades. La seva posada en funcionament s'emmarca en l'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona de reduir la velocitat habitual del trànsit rodat a la ciutat fins als 30km/h.

12 radars de punt en entorns escolars Es tracta de radars dins del programa Protegim les Escoles, on limiten la velocitat màxima permesa a 30 km/h.



- C/Numància (entre c/Anglesola i c/Déu i Mata), escoles Ítaca i Anglesola.



- C/Aragó (entre c/Bruc i pg. de Gràcia), Escola Lestonnac i Escolàpies Llúria.



- C/Mallorca (entre c/Nàpols i c/Roger de Flor), Escola Dominiques.



- C/Mallorca (entre c/Muntanya i c/Fontova), Escola Dovella.



- Gràcia (entre c/Aribau i c/Alfons XII), Escola Infant Jesús.



- C/Indústria (entre c/Sant Quintí i c/Conca), Escola Miralletes i Institut Moisès Broggi.



- C/Sant Antoni Maria Claret (entre c/Trinxant i c/Guinardó), Escola Antoni Balmanya.



- C/Balmes (entre c/Marià Cubí i trav. de Gràcia), Escola Pia.



- C/Balmes (entre c/Francolí i c/Santjoanistes), Escola Poeta Foix.



- C/Entença (entre c/Provença i c/Rosselló), Escoles Xirinacs i Entença.



- C/Sardenya (entre c/Taxdirt i trav. de Gràcia), Escola de les Aigües.



- C/Muntaner, (entre c/Còrsega i c/Rosselló), Escola Sant Miquel.

Els cinc restants, situats en altres punts de la ciutat, la velocitat màxima permesa 50 km/h.



5 radars de punt situats en altres punts de la ciutat - C/ Aragó (entre c/Urgell i c/Casanovas).



- Gran Via de les Corts Catalanes (alçada c/Sant Roc-c/Sant Germà).



- Diagonal (entre pl. Pius XII i Palau de Pedralbes).



- Diagonal (alçada c/Numància).



- Pg. de la Bonanova (alçada nº 70).

Per tal de seguir oferint la màxima informació a la ciutadania, durant dues setmanes també hi haurà dos grups d'informadors que se situaran en aparcaments subterranis i en superfície al voltant dels 17 radars per informar a les persones conductores que en aquella zona hi ha un dispositiu de control de velocitat.