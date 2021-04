Els ateneus cooperatius acompanyen gairebé 900 projectes d’economia social el 2020, malgrat la pandèmia

El Programa d’Economia Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha acompanyat un total de 890 projectes per a la creació d’organitzacions i entitats d’economia social i cooperativa durant el 2020. D'aquests projectes, s'han constituït 131 noves empreses d’economia social, de les quals 71 són cooperatives. Malgrat les circumstàncies adverses derivades de la crisi sanitària i social de la Covid-19, l’any passat es van crear un total de 149 noves cooperatives, segons dades del Registre de Cooperatives de Catalunya dins el balanç anual del Programa d’Economia Social.



Les 131 noves empreses acompanyades pels ateneus cooperatius van inserir 543 persones al mercat laboral. Una xifra a la qual se sumaran més llocs de treball generats per altres iniciatives, com els 93 Projectes Singulars impulsats el 2020.



L’any passat, la Generalitat va destinar 14 milions d'euros a polítiques per fomentar l’economia social i generar ocupació en aquest àmbit. Del pressupost total, 3,9M€ es van destinar als Ateneus Cooperatius i 8,9M€ al programa Projectes Singulars, que va rebre una dotació extraordinària per finançar projectes encaminats a combatre les conseqüències de la Covid-19.

La territorialització, element estratègic clau

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya està integrada per 14 ateneus cooperatius, i s’ha consolidat com un referent del foment de l’economia social a cadascun dels territoris. A l’entorn hi treballen 130 entitats públiques i privades agrupades en aliances, i 270 entitats col·laboradores més, en un exercici d’intercooperació que ha contribuït al naixement i consolidació de projectes cooperatius en comarques on hi tenien escassa presència.



La territorialització s’ha revelat com un dels elements estratègics clau per al desenvolupament del sector, i amb l’impuls d’aquesta xarxa s’ha consolidat l’ecosistema de foment de l’economia social amb excel·lents resultats. Ha estat així fins i tot en territoris poc proclius a la creació de cooperatives, com l’Alt Pirineu, el Berguedà o les Terres de l’Ebre.

Més de 39.000 participants en activitats i formacions en plena pandèmia

Els ateneus cooperatius s’han adaptat al nou escenari de la pandèmia i han seguit organitzant activitats de foment de l’economia social. L’any passat, en van tenir lloc més de 3.200, bona part a l’entorn virtual, amb un increment significatiu de la participació, que va superar les 12.800 persones.



D’altra banda, el Programa d’Economia Social es complementa amb 13 actuacions transversals per promoure l’economia social en diferents àmbits, com l’educatiu i universitari i la formació i la gestió, on van assistir més de 26.000 persones.



En conjunt, les activitats i formacions van rebre un total de 39.417 participants.

Un centenar de Projectes Singulars per generar ocupació

El programa Projectes Singulars té per objectiu generar llocs de treball a través de la creació de nous projectes empresarials en el marc de l’economia social i cooperativa, tot aprofitant oportunitats estratègiques del sector o del territori. El 2020 va beneficiar prop d’un centenar d’iniciatives, 60 inicialment i 33 en la convocatòria extraordinària amb motiu de la Covid-19.



Des del 2016, el programa ha finançat projectes en sectors econòmics diversos, des l’economia verda al comerç, l’habitatge, l’agricultura i l’alimentació o la cultura, entre altres.



Les mesures de suport a Projectes Singulars arran de la pandèmia tenen per finalitat reactivar econòmicament les empreses d’economia social mitjançant la intercooperació, una fórmula que s’ha mostrat efectiva per generar ocupació.

L’economia social dona feina a més del 10% de la població i aporta el 8% del PIB

Més del 10% de la població activa a Catalunya treballa al sector de l’economia social, que representa el 8% del PIB del país, segons dades del Departament de Treball. El sector agrupa al voltant de 19.000 entitats, que associen i atenen a uns 5 milions de persones. D’aquestes entitats, més de 4.400 són cooperatives, la fórmula amb més tradició a Catalunya, i generen més de 40.000 llocs de treball.



L’economia social inclou totes les activitats econòmiques que tenen com a finalitat resoldre una problemàtica social o satisfer les necessitats econòmiques dels seus associats, prioritzant el benestar de les persones per davant de la generació de capital.



Passejades en tricicle per millorar la salut mental de persones vulnerables No Limits Bikes és un dels exemples de Projecte Singular amb impacte social impulsats el 2020. Una iniciativa de mobilitat sostenible per lluitar contra l’aïllament social i millorar la salut mental de la població més vulnerable i afectada directament pels efectes de la Covid-19. Creada a Vic per Aurora Coop, ofereix passejades i banys de bosc terapèutics amb un tricicle adaptat. El projecte vol reduir l’impacte de la pandèmia al mercat laboral i el teixit productiu de la comarca d’Osona i la Catalunya Central. Una plataforma d’e-comerç de productes socials i solidaris Per pal·liar la situació generada per la crisi sanitària des de la perspectiva del consum, el projecte La Zona vol dotar l’economia social i solidària d’una plataforma de comerç electrònic basada en els valors del consum responsable que inclourà espais de compres col·lectives i estendrà la mà al comerç de proximitat. Aquesta iniciativa de la cooperativa Opcions busca ser una alternativa al capitalisme de plataforma que dona resposta a l’increment de la compra electrònica que s’ha generat al llarg d’un any de confinaments i restriccions.

