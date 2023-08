Els casos de discriminació lingüística i per motius de salut, entre els que més creixen

El racisme, la xenofòbia i la LGTBI-fòbia tornen a ser els principals motius de discriminació a Barcelona, tal com revela el darrer informe de l'Observatori de les Discriminacions, que també destaca que gairebé un terç dels barcelonins (31%) manifesten haver patit alguna discriminació el 2022. Això no vol dir, però, que siguin els casos que més creixen.

De fet, l'informe apunta que si bé el racisme i la xenofòbia es manten en el rang més alt de discriminacions, amb 185 casos, respecte del 2021 s'han registrat menys denuncies. Pel que fa a l'LGTBI-fòbia, hi ha hagut 129 incidències, 30 menys que el 2021. En canvi, han augmentat considerablement els casos de discriminació lingüística i per motius de salut.

El 2022 es van denunciar 120 situacions de discriminació per motius de salut, mentre que el 2021 n'hi van haver 37. És a dir, s'han més que triplicat: 70 són per salut mental i 31 per diagnòstics de VIH. En la discriminació per ús d'una llengua, de 59 incidències registrades el 2021, actualment en són 90. És a dir, s'han doblat respecte a l'any anterior.

També s'ha registrat un repunt en els casos d'aporofòbia -temor a la gent en situació de pobresa-, amb 82 incidències, 17 més que el 2021. Per motius de capacitisme -por a les persones amb discapacitat-, es van registrar 68 situacions, 11 més que el 2021. També han augmentat les discriminacions pel gènere (51 situacions), 30 més que el 2021.

On es discrimina més per motius de salut o llengua?

Els hospitals encapçalen la llista dels llocs on més casos de discriminació es donen per motius de salut, amb 42 denúncies per ingressos involuntaris, coerció verbal o situacions d'exclusió habitacional, entre d'altres.

Aquest augment, tal com assenyala la Federació Salut Mental Catalunya a l'informe, es deu a la incorporació de l'enfocament de drets en salut mental, des d'una base analítica dels diferents eixos de discriminació, cosa que ha generat una millora considerable en la tasca de registre de casos.



En canvi, les entitats privades/empreses són els agents principals en casos de racisme i xenofòbia (68) i discriminació per l'ús d'una llengua (58). Els cossos de seguretat també tenen més incidència en casos de racisme i xenofòbia (32) i aporofòbia (11).

Plataforma per la Llengua assenyala a l'informe que hi ha hagut un augment important de situacions de discriminació per l'ús del català, les quals s'han quintuplicat respecte a fa cinc anys. L'entitat expressa que moltes de les incidències s'originen en l'àmbit de la salut, on les persones usuàries de la sanitat pública denuncien discriminacions lingüístiques.

"Sovint, els agents discriminadors modifiquen els fets ocorreguts per no fer front a la denúncia i/o acaben relativitzant la situació i culpabilitzant la víctima", apunta.

Els homes denuncien més que les dones

Les dades també revelen que els homes denuncien més que les dones. Pel que fa a l'edat, en el 75,1 % dels casos els denunciants tenen entre 25 i els 64 anys. A més, només denuncien 1 de cada 10 persones refugiades o amb asil.

Només un 5,6 % de les persones que van patir discriminacions va decidir presentar una denúncia. Unes dades que revelen que la infradenúncia és encara molt present.