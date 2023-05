Els casos de violència a les escoles catalanes s'han duplicat en el darrer any

Els infants i adolescents denuncien gairebé 25 situacions de violència cada setmana, segons dades de la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV). Tal com ha avançat RAC1, des de la seva creació l'abril de 2021, la unitat ha registrat 2.132 incidències. D'aquestes, 1.289 denúncies han tingut lloc en el segon any d'activitat de l'USAV, fet que suposa un creixement del 53% respecte del primer any, quan se'n van atendre 550. És a dir, el 2022, els casos de violència entre els alumnes de les escoles catalanes es van duplicar.

Els tipus de violències que més pugen són els que tenen a veure amb l'assetjament escolar, que representen el 43,5% del total, però en nombres absoluts també s'han incrementat els casos de maltractament per part d'un adult i les violències masclistes.

Del total de casos, molts s'han produït a l'escola, però també n'hi ha que tenen lloc en l'àmbit familiar o personal. En concret, s'han registrat 561 alertes relacionades amb casos d'assetjament escolar, el que representa el 43,5% del total; 385 que fan referència a situacions de maltractament infantil, aglutinant el 29,8%; i gairebé 228 amb violència masclista (17,6%). Tots aquets casos s'han incrementat respecte el primer any de funcionament de la unitat.

També hi ha hagut 9 casos de racisme, quatre més que en l'anterior exercici. Per contra, les que estan vinculades amb la salut mental han disminuït, passant de 70 a 57. Així mateix, se n'han comptabilitzat 49 incidències per motius diversos.

El departament d'Educació va posar en marxa l'USAV l'abril del 2021 per atendre les situacions de violència i les demandes d'informació i d'orientació en matèria de violència i maltractaments a la infància i adolescència a tota la comunitat educativa. Al mateix temps, amb la voluntat d'oferir assessorament i acompanyament als centres per activar els protocols i la presa de decisions en les primeres accions de resposta.