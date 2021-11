Els Comuns escenifiquen el compte enrere pel cicle electoral de 2023 amb l'aposta pels lideratges de Díaz i Colau

Els Comuns han tancat aquest diumenge la seva III Assemblea Nacional amb la mirada posada en el cicle electoral de 2023 i reivindicant els èxits aconseguits en l’última dècada, amb l’entrada a les institucions municipals, autonòmiques i estatals, el trencament del bipartidisme i el canvi en el llenguatge i discurs polítics. "Això era impensable fa 10 anys. Si no fos per la força de la gent jo no tindria la força i l’orgull de ser la primera dona alcaldessa de la ciutat", ha afirmat la batllessa de Barcelona, Ada Colau.

Colau ha reafirmat que el seu compromís és amb la ciutat de Barcelona

Durant l'acte han escenificat el compte enrere pel cicle electoral que s'obrirà el 2023 i han reafirmat l'aposta pels lideratges de Colau i de la vicepresidenta del Govern espanyol Yolanda Díaz, que s'han donat suport mútuament i han celebrat la trobada del passat diumenge a València amb les principals líders de l'espai polític a l'esquerra del PSOE a nivell estatal, incloent també Mónica Oltra, de Compromís, Mónica García, de Más Madrid, i Fátima Hamed, del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta.



Colau, juntament amb la presidenta del grup d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, i la regidora de Castelldefels Candela López, han estat reelegides com a coordinadores nacionals de l’espai de Catalunya en Comú en una assemblea que ha comptat amb la participació de més de 700 inscrits i 100 convidats entre organitzacions, partits i moviments socials.



L’acte de tancament ha comptat amb la participació de la plana major del moviment a nivell català i estatal, amb les mateixes Colau i Albiach, la vicepresidenta del Govern espanyol, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, el ministre de Consum, Alberto Garzón, i la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra.

"Si fas el pas, els Comuns estarem amb tu"

Colau ha reafirmat que el seu compromís és amb la ciutat de Barcelona, descartant-se com a candidata per liderar llistes electorals per a altres institucions, i ha evidenciat el seu suport a Díaz si decideix presentar-se com a candidata a presidenta del Govern espanyol. "Si fas el pas, els Comuns estarem amb tu", ha dit.



"El meu compromís és amb Barcelona, no en tingueu cap dubte. Sobre qüestions electorals ja en parlarem", ha afegit, sense confirmar si es presentarà a la reelecció pel que seria el seu tercer mandat municipal. Colau ha fet autocrítica, reconeguent que han "comès errors" i també han tingut contradiccions. L’alcaldessa ha enumerat algunes de les accions més importants dels seus sis anys al capdavant de l’Ajuntament, com la construcció d’habitatge públic, la inversió social i la posada en marxa del dentista municipal, l’elèctrica de la ciutat o un consultori psicològic per a joves.

"Estem fent molts canvis i tenim un model de ciutat", ha afirmat. Colau ha assenyalat que aquells qui parlen de "decadència" respecte el seu mandat -en referència al discurs de la cap de llista de JxCat a l’Ajuntament, Elsa Artadi- són "les elits que estaven acostumades a fer les coses d’una determinada manera i ara estan incòmodes perquè hi ha un model de ciutat que l’està transformant i no hi ha marxa enrere". "Em sap greu la decadència d’aquestes elits i les animo a sumar-se al canvi", ha reblat.

Díaz ha fet bandera d'algunes de les polítiques impulsades des del Govern espanyol, com els ERTO o la llei d'eutanàsia

Yolanda Díaz, per la seva banda, un dels grans actius amb què compten l'espai a nivell estatal, ha explicitat el seu suport a Colau si decideix tornar a presentar-se com a alcaldessa. La vicepresidenta del Govern espanyol també ha rebutjat el "país chiquito" propugnat per la dreta i la ultradreta "des de l’odi" i ha reafirmat que Espanya és un país "plural" on "hi cap tothom". "Els catalans sou imprescindibles per canviar la vida de la gent. Us necessitem al nostre país", ha assenyalat.



Díaz ha enumerat alguns dels principals èxits assolits des de dins del Govern espanyol, com l’impuls dels ERTO, la llei de l’eutanàsia, l’Ingrés Mínim Vital o la Llei de la Memòria Democràtica, i ha subratllat la necessitat de seguir treballant per millorar les condicions laborals i derogar la reforma laboral per eradicar la precarietat, un dels objectius que està comptant amb més resistència per part del PSOE.



Durant l’assemblea, que ha durat dos dies, s’ha aprovat la ponència política i organitzativa amb els objectius de cara al cicle electoral de 2023 i la renovació dels òrgans directius. També s’hi ha presentat la nova Fundació dels Comuns a càrrec de Joan Subirats i Sara Moreno.

"Volem guanyar el país per la propera dècada"

Durant l’acte final, els Comuns han posat èmfasi en els canvis produïts en el sistema polític des del 15M, el 2011, amb la irrupció de noves forces polítiques que van trencar el bipartidisme. "Això no era normal fa una dècada", ha apuntat Oltra, en referència als càrrecs que els Comuns ostenten a les diferents institucions. La vicepresidenta del Govern valencià ha anat més enllà i ha afirmat que volen "guanyar el país per la propera dècada" a partir del nou cicle electoral que començarà el 2023.

Referències constants al feminisme, el clima i les desigualtats, els tres eixos de les polítiques dels Comuns

"El que hem fet des del 2015 és transformar per guanyar i guanyar per transformar", ha afegit, apuntant que ara tots les forces polítiques parlen de polítiques inclusives i feminisme encara que després no ho practiquin. "Hem aconseguit canviar el discurs públic i aquesta és la transformació que fa que guanyem. Pel bipartidisme seguim sent intrusos però eleccions rere eleccions demostrem que no", ha afirmat.

Les intervencions han estat marcades per referències constants a les polítiques feministes i contra l’emergència climàtica, els dos reptes més importants que afronta el país a més de la lluita contra les desigualtats, segons els Comuns. Garzón ha recordat que fa una dècada el PP estrenava majoria absoluta al Congrés i que ara això s’ha tornat impensable. Per la seva banda, Belarra ha posat en valor en un missatge gravat el Govern de coalició i ha dit que en els propers mesos es juguen la propera etapa electoral.