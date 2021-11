Els Comuns pressionen amb la presentació d'una esmena mentre Aragonès ofereix a la CUP 1.000 milions en habitatge

Augmenta la pressió sobre el Govern amb la presentació d'una esmena a la totalitat per part dels Comuns, amb qui també estan negociant els comptes, i del PSC, mentre Pere Aragonès ha ofert a la CUP una de les seves demandes: augmentar a 1.000 milions les partides d'habitatge.

Aquest migdia els comuns han registrat una esmena a la totalitat als pressupostos i han emplaçat el president del Govern a moure's després d'una reunió entre tècnics de l'executiu i diputats d'En Comú Podem. "En cap cas és un punt i final, és un punt i seguit i un recordatori que el temps s'esgota i que estem en temps de descompte", ha explicat davant els mitjans el portaveu dels comuns, David Cid. El debat a la totalitat se celebrarà dilluns a partir de les 14 hores. "Emplacem Aragonès a moure's perquè en aquestes hores que queden fem possible avançar en la negociació", ha continuat Cid, que ha advertit que les converses no avancen prou ràpid per tancar un acord d'aquí a dilluns, tot i que estan "disposats".



Els comuns han expressat que s'han començat a moure algunes peces en la negociació i que ells tenen disponibilitat fins a diumenge "a altes hores de la matinada". De les demandes que havien presentat els de Jéssica Albiach n'hi ha algunes en què hi ha hagut "moviments", ha explicat el diputat Joan Carles Gallego, però "encara hi ha distància" per poder tancar un acord. En Comú Podem creu que si hi ha voluntat del Govern de negociar ho ha de demostrar i ha insistit que per ells "no quedarà".



D'altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proposat a la CUP des de París arribar fins als 1.000 milions d'euros en habitatge en els pressupostos per al 2022, una de les seves peticions. En una atenció als mitjans des de la seu de l'UNESCO i acompanyat de la consellera d'Exteriors, Victòria Alsina, Aragonès s'ha mostrat convençut que el Govern podrà tancar un acord pels comptes: "Queden hores i les aprofitarem". El president ha subratllat que l'augment de la partida en habitatge és un "gran salt endavant", i ha instat la CUP a "aprofitar l'oportunitat". Aragonès manté que la intenció del Govern és tancar un acord amb els anticapitalistes sense descartar els comuns.

El PSC manté la porta oberta a retirar l'esmena

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, també ha donat un quart de volta més de pressió sobre el projecte de pressupostos del Govern de Pere Aragonès. Illa ha anunciat que el seu grup presentarà aquest divendres al matí una esmena a la totalitat contra els pressupostos per al 2022. "És una esmena a uns pressupostos de bloc i de part, i una esmena a una actitud del president", ha argumentat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. En aquest sentit, ha criticat la "improvisació" del president de la Generalitat en la negociació dels pressupostos. Illa manté la porta oberta a retirar l'esmena a la totalitat si el Govern s'avé a parlar amb el seu grup, tot i que Aragonès ja ha deixat clar que no negociarà amb el PSC.



Ara doncs, perquè els pressupostos superin la votació de dilluns cal l'abstenció dels comuns o de la CUP, tot i que de moment mantenen les seves respectives esmenes.

Illa ha assegurat que "no hi ha cap retret" però ha volgut deixar clar que també és una esmena contra l'actitud "inaudita en democràcia" del president Aragonès. "No és correcte l'actitud amb el PSC per part d'un president que fa bandera del diàleg", ha afegit.



Malgrat tot, el líder dels socialistes catalans manté la mà esta abordar els pressupostos amb el Govern. "Si volen parlar amb nosaltres, estarem tot el cap de setmana operatius i els telèfons no han canviat. Tinc un equip negociador a punt per si volen enraonar. Jo ja més no puc fer", ha conclòs.

Illa considera que Aragonès vol mantenir una majoria d'investidura que "està trencada" i s'ha preguntat de què van parlar durant tres mesos amb la CUP en les negociacions posteriors a les eleccions. "Com és que no van parlar de com s'havien de plasmar les polítiques als pressupostos?", ha insistit.



Amb el PSC fora de joc en les negociacions, perquè els pressupostos superin la votació de dilluns cal l'abstenció dels comuns o de la CUP, que de moment manté l'esmena a la totalitat. En cas que el ple del Parlament rebutgi les esmenes a la totalitat els comptes continuaran tramitant-se a la cambra catalana. En cas contrari, seran retornats al Govern.

A quatre dies de la votació, aquest divendres continuen les negociacions de l'executiu d'Aragonès a dues bandes: amb la CUP i amb els comuns. S'espera que el Govern doni resposta a les demanes que han fet els dos grups parlamentaris.