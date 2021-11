ERC i JxCat rebutgen una moció de la CUP que demanava al Govern renunciar als Jocs d'Hivern

ERC i JxCat han rebutjat que el Parlament insti el Govern a renunciar als Jocs d'Hivern del 2030 com volien CUP i comuns. Els anticapitalistes havien presentat una moció amb aquest punt, que ha rebut els vots en contra de tota la cambra, excepte els seus i els d'En Comú Podem. El debat i votació de la moció s'han produït enmig de les negociacions entre l'executiu i la CUP sobre els pressupostos, i també de les converses que dimecres a la tarda es van iniciar amb els de Jéssica Albiach. La moció demanava renunciar a la candidatura "davant el risc que no quedi neu en el cas que arribés a ser seleccionada". També instava el Govern a presentar un pla de millora "després d'haver escoltat les necessitats" del territori.

La moció demanava renunciar a la candidatura "davant el risc que no quedi neu en el cas que arribés a ser seleccionada"

Precisament en l'últim intercanvi de documents entre el Govern i els anticapitalistes, la CUP demana no donar més passos en la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern fins que es faci la consulta, i clarificar el projecte aeroportuari del Govern.



La cambra tampoc ha aprovat un punt d'una esmena d'En Comú Podem que anava en la mateixa línia. Demanaven rebutjar la candidatura "atès que suposa aprofundir en el monocultiu turístic i la precarietat laboral i per la seva inviabilitat en un context de canvi climàtic". De nou, només CUP i En Comú Podem hi han donat llum verda.



Durant el debat, el diputat de la CUP Dani Cornellà ha lamentat que el seu grup i el de Junts i ERC tinguin posicions oposades en els Jocs Olímpics o en l'Aeroport del Prat, però ha celebrat haver-se entès en altres punts de la moció presentada. I ha reclamat canvis "importants" per la lluita contra el canvi climàtic: "No podem negar l'evidència. Els JJOO, l'aerport o el port és negacionisme climàtic i no veure la realitat", ha exclamat. Els anticapitalistes consideren que tot això és un "mínim de mínims" per posar Catalunya "a la primera línia de la lluita contra el canvi climàtic".

Intercanvi de retrets

L'intercanvi de retrets ha estat especialment dur entre JxCat i la CUP durant el debat de la iniciativa. La diputada Glòria Freixa ha rememorat els Jocs Olímpics de Barcelona del 1992: "Van posar Barcelona, Banyoles, la Seu d'Urgell, el català i Catalunya al centre del món", ha reivindicat. I per això ha emplaçat la CUP -"vostès que són assemblearis", ha dit- a dur "les majories al territori i deixar preguntar al Pirineu si volen o no els Jocs".



En el segon torn, Cornellà li ha replicat que ell viu amb moltes contradiccions i ha reclamat a Junts que també reconeguin les seves. "Diuen que són independentistes, i són aquí, en un Parlament autonòmic i volent aprovar un pressupost autonòmic", ha dit, i els ha suggerit que ells "no vagin a pidolar a Madrid o a governar amb el PSC a la Diputació, que hi ha moltes alternatives".



Des dels comuns, el diputat Lucas Ferro ha lamentat que algú pugui creure que els Jocs Olímpics d'Hivern "són el futur": "I el pufo dels Jocs del Mediterrani de Tarragona qui el paga? Com és que ara no hi ha grans discursos dels Jocs Olímpics? Ho sabeu tots, i mira si ho sabeu, que heu perdut fins i tot l'alcaldia de Tarragona", ha etzibat Ferro a la bancada del PSC-Units.



El diputat d'En Comú Podem també ha criticat que l'executiu es plantegi el projecte del Hard Rock "com un projecte seriós i de futur". "De futur per a vostès, que no estaran allà servint copes o fent de 'kelis', o per qui cobri els terrenys o les comissions, com heu fet tota la vida", ho ha reblat, dirigint-se al Govern.