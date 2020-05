Els esportistes es preparen per la "nova normalitat"

L’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol a mitjans de març va afectar, entre molts altres col·lectius, als esportistes professionals. Confinats com la majoria de ciutadans, durant el darrer mes i mig han fet mans i mànigues per mantenir-se en forma. Primer ho feien amb expectatives de competicions a curt termini, però el cert és que des que els Jocs Olímpics van anunciar que no se celebrarien aquest estiu la gran majoria de competicions esportives van assumir que la temporada 2019-2020 seria incompleta i que el debat era entre cercar un format estiuenc ràpid per resoldre títols i canvis de categoria o bé cancel·lar la competició i esperar que el curs vinent sigui més prolífic.



La incertesa inicial era més accentuada i molts esportistes van criticar la manca d’opcions per entrenar de forma adequada fent valer la seva professió, especialment quan es feia una mirada comparativa amb altres països europeus que en tot moment han mantingut les instal·lacions esportives obertes (amb restriccions, però amb accés garantit per als esportistes d’elit) o que com a mínim permetien la pràctica esportiva individual a l’aire lliure, com és el cas d’Alemanya, França, Gran Bretanya, Suècia, Suïssa, Bèlgica, Dinamarca o Portugal.



Mireia Belmonte, una de les grans estrelles de l’esport català i que fa 50 dies que no pot nedar en una piscina, va respirar alleujada en conèixer la suspensió dels Jocs: "Tothom hauria de tenir les mateixes condicions per entrenar i la situació actual amb mesures diferents a cada país no ho permetia. Jo a casa faig el que puc, amb molts exercicis de cardio i de força".

Els esportistes, adaptats al confinament

Sense poder preveure la durada del confinament, els esportistes d’elit van optar des del primer dia per preparar rutines d’entrenaments a casa per mantenir la forma. Molts d’ells han aprofitat eines com cintes de córrer o bicicletes estàtiques per treballar físicament, ja sigui perquè les tenien a l’abast o bé perquè les han adquirit amb el suport de clubs i federacions. Marta Galimany, atleta maratoniana del FC Barcelona amb bitllet per als Jocs de Tòquio, ha mantingut una rutina d’entrenaments intensa: "Hem intentat adaptar el que hauríem fet per pistes i camins dalt d’una cinta de córrer que vaig comprar just abans de començar el confinament, anticipant-me al que estava a punt d’arribar. No és el mateix, però ens serveix per mantenir l’estat de forma i espero que com a mínim la situació ens faci més forts mentalment".

Alguns esportistes han optat per la imaginació i han muntat o bé participat en curses solidàries fetes des de casa (passadís inclòs) per sumar quilòmetres fins al punt d’arribar a córrer una marató tal com han fet aquests dies Pau Capell o Kilian Jornet. D’altres han hagut d’assumir l’ajornament de projectes personals tan bèsties com el 14x1000 de Sergi Mingote, que més enllà de mantenir la forma ha optat per donar sortida a la seva faceta més comunicativa i estrenar un espai de converses en directe per internet amb altres esportistes d’elit.



Els que també han hagut de fer molts esforços per adaptar-se a la situació són els esportistes amateurs, molts dels quals han combinat la seva feina habitual via teletreball amb la conciliació familiar i la imaginació per seguir practicant esport en espais força reduïts. Molts d’ells han aprofitat rutines preparades per a l’ocasió per part de la UFEC o de preparadors com Bernat Buscà, una figura sempre present en la trajectòria del pilot d’skeleton Ander Mirambell. Vídeos útils, pensats per a fer a casa, i amb nivells d’exigència i dificultat diferent en funció dels hàbits esportius de les persones a qui van dirigits.



Marc Subiron, un dels jugadors més destacats de quad rugbi de casa nostra, ha seguit una rutina del preparador físic de la INEF Adrián Garcia: "Ens va facilitar una taula d’exercicis per treballar els diferents grups musculars amb un gran nombre de repeticions. Utilitzo elements domèstics amb molta creativitat per fer-ho i alhora miro molts partits de rugby en cadira de rodes per seguir millorant, però trobem a faltar molt poder treballar amb la cadira a la pista".