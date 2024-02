Els fiscals del Suprem acusen Puigdemont de ser el "líder absolut" d'un Tsunami que consideren "terrorista"

Els fiscals del Tribunal Suprem consideren que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont era el "líder absolut" del Tsunami Democràtic i veuen terrorisme en la causa, segons avança l'agència Efe, que cita un escrit redactat pel fiscal Fidel Cadena.

Segons el text, Puigdemont "exercia el lideratge absolut" del moviment i portava "les regnes" de la plataforma, que defineix com un "grup organitzat de caràcter terrorista". L'escrit ha provocat una reacció de Puigdemont, que ha assegurat que darrere d'aquest posicionament de Cadena hi ha "un propòsit purament polític".

Cadena ha entregat l'informe a la tinent fiscal del Suprem, que prepara el dictamen definitiu de la fiscalia sobre la petició de l'Audiència Nacional perquè l'alt tribunal assumeixi el cas per terrorisme. La junta de fiscals va rebutjar en primer terme un primer informe contrari a investigar Puigdemont per terrorisme. Aquest document de Cadena consta com a annex d'aquella reunió.

L'informe remarca que Puigdemont "va estar informat des del principi de la constitució del grup organitzat", va estar present en reunions a Ginebra per posar-lo en marxa el 30 i 31 d'agost del 2019 i està "directament implicat en el llançament de la campanya de Tsunami a través de les xarxes socials". Assenyala també una conversa on remarca que el problema amb el moviment només vindria si hi hagués algun mort.

"Aquesta pluralitat d'indicis acredita domini funcional del fet, lideratge absolut, autoria intel·lectual i assumpció de les regnes de l'actuar típic", conclou. "La finalitat de totes les actuacions de Tsunami Democràtic, orientades, aprovades i afavorides per les directrius, suport públic i privat, i patrocini intel·lectual i ètic de Puigdemont, no era altra que desestabilitzar greument les estructures polítiques i econòmiques d'Espanya, alterant greument la pau pública en impedir als poders públics i, en concret, al Tribunal Suprem, el compliment i execució de les seves sentències fermes", apunta en l'escrit Cadena, que no té "cap dubte que els fets encaixen perfectament en el delicte de terrorisme".

La reacció de Puigdemont

Puigdemont ha carregat contra el fiscal del Tribunal Suprem Fidel Cadena per haver-lo acusat de ser el "líder absolut" del Tsunami Democràtic. L'expresident ha assegurat que darrere d'aquest posicionament hi ha "un propòsit purament polític". Així, Puigdemont creu que Cadena sap que la policia ha "manipulat" la informació sobre el cas Tsunami, però li dona credibilitat per motius "polítics".

"No tinc cap dubte que entre jutges, fiscals, policies i determinats polítics i mitjans abunden els artificiers de l'Estat de dret, que creuen que qualsevol mitjà és lícit per defensar Espanya", ha dit en un missatge a X.