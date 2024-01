Els premis Enderrock reconeixen el mig segle de trajectòria de Jaume Sisa i Pascal Comelade

Els premis Enderrock homenatjaran el mig segle de trajectòria musical de Jaume Sisa i Pascal Comelade en la 26a edició dels guardons. El director del grup Enderrock, Lluís Gendrau, ha destacat que es compleixen 50 anys de l'enregistrament del disc de Qualsevol nit pot sortir el sol i per això han aprofitat la cita per commemorar "un referent de país" com és Jaume Sisa amb l'Enderrock d'Honor.

El premi a la Trajectòria serà pel nordcatalà Pascal Comelade, que fa 50 anys del primer àlbum. Com a novetat, aquest 2024 la revista desdoblarà l'entrega de premis en dues gales que es faran a Girona, una que mantindrà el format habitual i una altra per als premis de música familiar, clàssica i jazz.

Encara amb el record vigent del primer quart de segle dels premis Enderrock, la revista ha decidit expandir-se i per aquest 2024 repartirà 35 premis, vuit seran categories noves sobretot centrades en l'àmbit del jazz, la música clàssica i el públic familiar. De fet, el grup editorial ha decidit crear una segona gala centrada en aquests premis que es farà el 7 de març al Centre Cultural de la Mercè, de Girona, on es repartiran 13 guardons.

Cinc seran premis de la crítica, cinc més seran de votació popular i tres seran premis especials, sota el títol 440. El director de la revista Enderrock, Lluís Gendrau, ha avançat que el premi 440 d'Honor serà per a Antoni-Ros Marbà, director de diverses orquestres catalanes. El 440 a la Trajectòria el donaran a Horacio Fumero, un referent del jazz i del contrabaix a escala mundial. Per últim el 440 al millor compositor serà per a Joan Magrané.

L'acte d'entrega d'aquests premis comptarà amb les actuacions de Quartet Gerhard, Alba Careta, Mar Pujol i Maria Jaume. Per altra banda, la revista manté la gran cita dels Enderrock pel 14 de març a l'auditori de Girona. En aquesta nit es donaran 22 premis (8 de la crítica, 10 per votació popular i 4 més d'especials). De moment, el director de la revista ha anunciat que el grup mataroní The Tyets acumulen sis nominacions, seguits de l'artista Mushka amb cinc nominacions i Figa Flawas, Maria Hein i Miki Núñez amb quatre nominacions cada un d'ells.