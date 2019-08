Els presos d'Altsasu compleixen mil dies a la presó amb la vista posada al Suprem

La veïna d'Altasu Edurne Goikoetxea ja està acostumada a parlar amb periodistes. O millor dit, s'ha hagut d'acostumar-s'hi per força. Com per força li va tocar fer-se a la idea que la seva filla i altres nois del seu poble eren acusats de "terroristes" per la baralla de bar en què es van veure involucrats dos guàrdies civils fora de servei. Tres d'aquests joves compleixen aquest any un aniversari que mai haguessin desitjat: porten mil dies a la presó.



"Fa mil dies gairebé ningú coneixia Altsasu. Ara tothom ha sentit parlar d'aquest poble per una cosa dolenta", afirma aquesta dona. No obstant això, al llarg d'aquest temps també han descobert la solidaritat i el suport de milers de persones que han participat en les diferents mobilitzacions realitzades després aquell 15 de octubre de 2016 a què aquest municipi navarrès, per força, va començar a sortir en els mitjans.

Al mes següent, després d'una intensa campanya mediàtica, vuit joves d'aquesta localitat van ser detinguts. Tres d'ells -Adur Martínez de Alda, Jokin Unamuno i Oihan Arnanz- estan presos des d'aleshores. Quatre van ser empresonats al juny de 2018 després de conèixer-se la sentència, fins i tot encara que encara no sigui ferma. Tots ells van rebre penes d'entre 9 i 13 anys de presó per delictes d'atemptat a l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces. Ainara Urquijo, la vuitena imputada, va ser condemnada a dos anys de presó, per la qual cosa no va ser detinguda.



Els joves presos estan avui a la presó alabesa de Zaballa, situada a uns seixanta quilòmetres d'Altsasu. Allà dins esperen que arribi el dia 18 de setembre, data assenyalada per a la vista que se celebrarà al Tribunal Suprem, que haurà de pronunciar-se sobre els recursos formulats per la defensa. "Volem tenir l'esperança que alguna cosa es millorarà. Sabem que el que s'està patint ja no ho treu ningú, però almenys es pot aturar aquesta aberració ", afirma Goikoetxea.



A l'horitzó dels familiars segueix estant el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg (TEDH), al qual no descarten acudir un cop acabat el recorregut judicial a Espanya. "Nosaltres no estàvem preparades per a res d'això. El camí ens ho ha imposat i hem après a caminar-lo: fins que no estiguin a casa no pararem", afegeix la portaveu del grup de mares i pares.

"Mil missatges, mil petons"



Els mil dies a la presó no passaran desapercebuts a Altsasu, on hi haurà diferents actes de suport als joves empresonats. La barreja de denúncia i solidaritat també es deixarà sentir a les xarxes socials -el grup de mares i pares ha cridat a enviar fotos amb l'emblema "mil dies, mil missatges, mil petons" - i a la muntanya Beriain, on al dia "es presentarà un llibre que recorrerà diferents pobles i ciutats recollint missatges de suport que posteriorment se'ls farà arribar al nostre fills", van avançar des del grup de familiars.



"En aquesta primera etapa, el llibre viatjarà mitjançant diferents relleus (bicicleta de muntanya, parapent, patins, a peu ...) fins a la concentració que tindrà lloc a les 20:00 a la Plaça dels Furs d'Altsasu", han assenyalat. Serà precisament en aquest lloc on es realitzarà "un mural col·lectiu per exigir la llibertat immediata" dels set presos.