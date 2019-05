Els 'riders' insten la Inspecció de Treball a actuar per aclarir la mort del missatger de Glovo

La plataforma RidersXDerechos i el sindicat IAC han instat a Inspecció de Treball a què actuï d'ofici perquè investigui i aclareixi les causes de la mort d'un repartidor dissabte en un accident i determini si s'ha produït per la negligència de Glovo. En una roda de premsa celebrada aquest dijous, un dels portaveu de la plataforma RidersXDerechos i extreballador de Deliveroo, Oriol Alfambra, ha exposat que l'autoritat laboral haurà de determinar si s'han pres les mesures suficients per part de Glovo per evitar aquesta situació, tot i que l'empresa hagi sostingut que el mort no era un "col·laborador" de la companyia i que podria haver estat utilitzant el compte d'un tercer.



"Quan no s'han pres totes les mesures no és una desgràcia és una negligència", ha censurat Alfambra, i ha remarcat que s'han de buscar els responsables i analitzar per què Glovo no tenia contractat al mort, que es deia liciten, tenia 22 anys i era de Nepal. L'extreballadora de Deliveroo i també portaveu de RidersXDerechos, Núria Soto, ha asseverat que Glovo "sabia des de feia temps" que els treballadors utilitzaven comptes de tercers però que no ha fet res per evitar-ho.



Soto ha defensat que la responsabilitat de Glovo "no és posar diners sobre la taula" per la mort de Pujan, i ha instat les institucions locals i estatals a què es facin càrrec i es posicionin. "Això no canvia res. La vida de qualsevol persona no té preu", ha reivindicat en una roda de premsa on també hi havia representants del sindicat IAC.

Glovo, "preocupada" per la imatge

Alfambra ha explicat que Glovo s'ha posat en contacte amb la plataforma RidersXDerechos després de la mort de Pujan i ha assegurat que ho ha fet "preocupada" per la imatge de la companyia. Segons el membre de la plataforma, la primera condició que posa el col·lectiu per negociar amb Glovo és que accepti "iniciar un camí cap a la regularització de tots els treballadors que treballen per a Glovo i que reconegui la relació laboral", com ha subratllat que ja ha determinat la Inspecció de treball. "El regne d'Espanya és un paradís per a aquestes empreses", ha argumentat Alfambra i ha criticat que no compleixin amb la llei després que ja hi hagi resolucions de la Inspecció de Treball.



Soto ha avisat que tots els repartidors d'aquest tipus d'empreses de repartiment s'han saltat un semàfor per "fer una comanda més" i, sobretot, quan es reben correus de l'empresa dient que no se'n fan suficients, com li va passar a ella. "La precarietat mata", ha criticat Soto i ha reiterat l'exigència de donar d'alta els repartidors, un pla de riscos laborals i formació en prevenció, i cobrar un mínim per hora, independentment de les comandes realitzades.

També ha llegit una llista de repartidors de Glovo, Deliveroo i Uber Eats, entre altres empreses, de diferents països que també han mort com Pujan mentre treballaven, com el Regne Unit, França, Itàlia, Mèxic, Argentina, Austràlia i els Estats Units. "Aquest model incita a posar la teva vida en perill per arribar a final de mes, per fer una comanda més a l'hora i per poder pagar quota d'autònoms, que no hauries de pagar tu", ha advertit.



La IAC, el Col·lectiu Ronda i la plataforma RidersXDerechos van denunciar a Glovo davant la Inspecció de Treball al juliol de 2018 per vulneració dels drets dels treballadors, a més de fer-ho també contra Glovo aquest mateix mes. En les denúncies s'assenyalava la vinculació laboral dels treballadors amb l'empresa i s'alertava que els repartidors d'aquestes companyies eren falsos autònoms, el que els deixava sense cap dret laboral.