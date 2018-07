Els taxistes de Barcelona mantenen la vaga indefinida

Els taxistes que protesten contra la concessió de llicències de lloguer de vehicles amb conductor (VTC), utilitzades per les empreses Uber i Cabify han decidit aquest dissabte mantenir la vaga indefinida i tallar de nou el trànsit a la Gran Via de Barcelona. Centenars de taxistes ja van bloquejar el dia anterior la circulació per aquesta cèntrica avinguda, a més de tancar algunes sortides de la ciutat, amb episodis com crema de pneumàtics ls accessos a l'aeroport

Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han assenyalat que centenars de taxistes mantenen tallat el trànsit a la Gran Via entre els carrers Entença i Girona, per la qual cosa la Guàrdia Urbana ha desviat el trànsit de vehicles per altres vies.



Centenars de taxistes han passat la nit en la Gran Via dins dels seus vehicles, encara que alguns d'ells han plantat tendes d'acampada i, durant la nit, han arribat treballadors del taxi procedents d'altres llocs de Catalunya i de l'Estat, com Bilbao i Saragossa, per tal de donar suport als seus companys barcelonins. La participació de taxistes d'altres punts de l'Estat ja va ser notable aquest dimecres, en la primera de les jornades de protestes del sector del taxi aquesta setmana, quan nombrosos taxistes es van desplaçar a Barcelona amb els seus vehicles.

A mig matí ja eren milers i han celebrat una assemblea a la confluència de la Gran Via amb el Passeig de Gràcia en la qual han decidit prosseguir la vaga, que ja dura quatre dies, fins que el ministeri de Foment no prengui una decisió, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi mantingut la suspensió cautelar del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que restringia les llicències VTC. Els taxistes responsabilitzen el Govern central de la decisió, després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hagués presentat un recurs contra el reglament metropolità, i exigeixen a l'executiu de Pedro Sánchez que modifiqui la normativa d'ordenació del transport terrestre a nivell estatal.