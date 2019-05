Uns 2.000 taxistes "valents" de tot l'Estat han presentaran una querella criminal contra Uber, Cabify i l'entramat d'empreses que gestionen les llicències VTC. Els conductors de taxi assenyalen les multinacionals per delictes com blanqueig de capitals, estafa massiva, administració deslleial, alteració de preus, i fins a vuit presumptes delictes.



La querella es presentarà la setmana vinent a l'Audiència Nacional de manera individual per cadascun dels taxistes, tal com ha explicat el portaveu d'Élite Taxi Barcelona i la Plataforma Integral del Taxi, Tito Álvarez, acompanyat pel taxista Cesc Roca i el jurista Elpidio José Silva.



Els taxistes també es querellaran contra el fundador i conseller delegat de Cabify, Juan de Antonio, i el president de la patronal Unauto VTC a Catalunya, José María Goñi, i citaran com a testimoni el president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), José Maria Marín Quemada.



El president d'Elite Taxi ha afegit que estan estudiant "la possibilitat i la viabilitat" de querellar-se contra el president de l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco), Marcel Coderech. Segons Álvarez, aquest organisme estaria "ajudant d'una forma descarada a crear oligopolis" en comptes de defensar els serveis públics.

Álvarez ha assegurat que els taxistes tenen previst continuar amb la seva lluita contra les companyies de vehicles VTC: "Fins que no acabem amb ells, nosaltres no pararem".

Inici de la via europea

A més, els taxistes asseguren estar teixint una xarxa de solidaritat en l'àmbit Europeu amb altres advocats per iniciar vies legals a altres països: "El que estan fent a Espanya ho estan fent a tota Europa". El portaveu ha detallat que els primers contactes s'han fet a França, Itàlia, Portugal, Suïssa, Bèlgica i Polònia, però ha remarcat que es poden sumar més perquè "això acaba de començar" i ha indicat que Élite Taxi està present a 12 països europeus.



La seva intenció és desenvolupar un grup de pressió a Europa per "desmuntar" les empreses d'economia col·laborativa, no només Uber i Cabify, sinó també altres com Glovo, Deliveroo i Airbnb, i posar al centre le persones i els treballadors. "Són plataformes que la única cosa que fan és emportar-se els diners de tots i precaritzar la gent i esclavitzar-la", ha criticat.