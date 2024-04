Els vehicles amb etiqueta groga tindran restriccions a la ZBE el 2026 i no hi podran circular el 2028

Els vehicles dièsel amb etiqueta groga tindran restriccions a les Zones de Baixes Emissions (ZBE) quan s'activin els avisos per contaminació abans de l'1 de gener de 2026. Dos anys més tard s'anirà més enllà: a partir de l'1 de gener de 2028 aquests vehicles hi tindran prohibida la circulació. Ho recull el nou Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027, que la Generalitat de Catalunya ha fet públic aquest dimecres.



El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, l'ha donat a conèixer després de mantenir una reunió amb veïns i veïnes de l'Eixample de Barcelona, una zona on hi ha un elevat índex de contaminació fruit del trànsit rodat. La previsió és que pugui tramitar-se a través d'un decret a finals de maig o principis de juny, quan ja s'hauran celebrat les eleccions al Parlament.

El document ha seguit tots els tràmits d'informació i s'ha treballat amb l'AMB i l'Arc Metropolità, segons l'executiu. Inclou 83 mesures i 391 accions, moltes de les quals relacionades amb el trànsit rodat (170), però també amb l'activitat industrial i els nous planejaments urbanístics. Les hauran de tirar endavant la Generalitat, les administracions locals, els gestors d'infraestructures, les empreses i la ciutadania en general en diferents àmbits.

El conseller ha assegurat que es tracta d'una mesura que va alineada amb les demandes de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), però també amb la nova directiva europea aprovada i la que s'està treballant. Ha avançat que els municipis de més de 50.000 habitants hauran de destinar un 25% de la seva superfície a ZBE, si bé poden existir algunes excepcions. I ha destacat que una de les principals novetats del document és que té en compte les partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres i el benzo(a)pirè.

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en una reunió amb veïns de l'Eixample de Barcelona. — Norma Vidal / ACN

Autoritzacions excepcionals

El Pla estableix autoritzacions excepcionals per a vehicles que no compleixin els requisits ambientals i excepcions, com el cas dels serveis d'emergència i essencials, les persones amb malalties o discapacitats o les persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres. També quedaran exclosos els vehicles de persones amb ingressos inferiors a certs llindars. Durant un termini d'un any des de la implantació de la ZBE, els residents podran accedir del seu municipi fins a un màxim de 52 dies a l'any. I les furgonetes i vehicles implicats en la distribució de mercaderies sense etiqueta tenen un període màxim d'exempció de tres anys.

Crítiques al calendari

L'entitat Eixample Respira considera que "és necessari" aprovar un pla "alineat amb la directiva europea que establirà nous límits de contaminació pel 2030". Això no obstant, en una piulada a X assenyala que "fa falta voluntat política i ambició per millorar la salut dels ciutadans". El portaveu Jordi Elgstrom creu que el nou calendari suposa "un pas enrere", ja que es preveia que la prohibició fos l'any 2026 o 2027, i el pla "deixa de banda moltes coses", segons recull Betevé.