La vaga mundial pel clima que es farà aquest divendres no deixa d’aglutinar suports a casa nostra. Les manifestacions convocades a desenes de ciutats marcaran el punt culminant de la setmana d’accions globals per reclamar mesures urgents per afrontar l’emergència climàtica. En el cas català, la mobilització impulsada pel moviment Fridays for Future (F4F) ha rebut el suport de centenars d’organitzacions de tot tipus: institucions, partits polítics, sindicats, entitats ecologistes, cooperatives, etc...



El moviment es mostra especialment crític amb el paper jugat fins ara per les institucions -una de les portaveus de F4F no dubtava a assenyalar en una entrevista a Públic la insuficiència de les mesures preses per l’Ajuntament de Barcelona o la Generalitat-. Però les principals institucions catalanes s’han sumat a la mobilització. Primer va fer-ho el consistori, que de fet ha ajornat el plenari municipal previst inicialment per divendres pel dilluns, dia 30. Pel que fa a la Generalitat, en el consell executiu de la setmana passada va anunciar que donava “suport a les accions adreçades a la lluita contra el canvi climàtic”.



✊🏽🌍Refermem el nostre compromís en la lluita contra el canvi climàtic i ens adherim a la vaga mundial pel clima del proper 27 de setembre. Per aquest motiu, la celebració del consell plenari prevista per aquesta data tindrà lloc el 30 de setembre. pic.twitter.com/NhkQsBjJ4Q — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) September 13, 2019

No són, ni de bon tros, les úniques institucions catalanes que donen suport a la vaga mundial pel clima. També s’hi ha sumat la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental o els ajuntaments de Badalona, Santa Perpètua de Mogoda, Riudellots, Esparreguera, Sant Vicenç de Castellet o Cardedeu, entre d’altres.



Els principals sindicats de Catalunya també se sumen a la mobilització. Ho fan, entre d’altres, CCOO, UGT, la CGT, la Intersindical-CSC, la USTEC, la IAC o l’estudiantil SEPC. Pel que fa als partits, Esquerra, la CUP o els Comuns també donen suport a la vaga o participen en nombroses de les convocatòries que es fan arreu del territori.



No hi podien faltar les organitzacions ecologistes i, entre d’altres, se sumen a la protesta Ecologistes en Acció, Aigua és Vida, el balear GOB, la Plataforma en Defensa de l’Ebre Extinció o Rebel·lió, Greenpeace, SOS Costa Brava, l’Associació de Naturalistes de Girona, la Xarxa per la Sobirania Energètica o la cooperativa elèctrica Som Energia. Som Mobilitat, Lafede.cat, l’Observatori del Deute en la Globalització, Entrepobles, ATTAC-Acordem, Ecoserveis, l’Institut de la Recerca de la Biodiversitat de la UB o la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). En total, a nivell estatal la convocatòria suma més de 300 entitats adherides. Les que no s’hi han sumat, en canvi, són les organitzacions empresarials.

En el seu manifest, Friday for Future fa una crida a la mobilització recalcant que l’emergència climàtica “és conseqüència directa del nostre sistema extractivista i consumista, que prioritza el benefici econòmic a mantenir la vida”. El text, que és global, conclou dient que “ja n’hi ha prou de pors electorals, de mesures a curt termini i d’enganys oportunistes. Exigim el dret a la vida: som la natura defensant-se a si mateixa”.