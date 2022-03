La Comissió Europea (CE) ha proposat aquest dimarts que els països de la Unió Europea (UE) puguin recuperar part dels "beneficis caiguts del cel" que reben les empreses elèctriques. A més, s'ha obert a limitar "temporalment" el contagi automàtic de la carestia del gas al preu de l'electricitat.



"Els Estats membres poden considerar impostos temporals sobre els beneficis caiguts del cel" de les empreses elèctriques, sempre que no siguin retroactius i permetin als productors d'electricitat cobrir-ne els costos i protegir el mercat a llarg termini, assenyala la comunicació de la Comissió Europea, que xifra el potencial d'ingressos per a les arques públiques en 200.000 milions d'euros, informa Efe.

D'altra banda, la CE, fins ara reticent a intervenir els mercats energètics, ha dit que "estudiarà totes les opcions possibles de mesures d'emergència per limitar l'efecte de contagi dels preus del gas als preus de l'electricitat, com a límits de preus temporals". Encara que Brussel·les no presentarà una proposta definitiva fins que no disposi de l'informe que prepara l'Agència de Cooperació de Reguladors de l'Energia (ACER) i que es coneixerà el proper abril.



El sistema marginalista que regeix el mercat elèctric europeu funciona de manera que la tecnologia de generació més cara fixa el preu de la resta de les fonts a la subhasta diària, de manera que les companyies elèctriques que produeixen poca energia amb gas però que cobren tota a aquest preu obtenen el que es coneix com a "beneficis caiguts del cel".

Aquestes dues són mesures recollides en la "caixa d'eines" dissenyada per la Comissió per fer front a la carestia de l'energia, que es coneix quan el megawatt es paga a Espanya a un preu mitjà de 544,9 euros.

Reduir la dependència de Rússia

La Comissió també ha presentat un pla energètic que busca reduir en dos terços la dependència del subministrament rus abans que acabi l'any. La proposta planteja establir una reserva de gas obligatòria, així com impulsar mesures per accelerar les energies renovables i millorar les infraestructures d'interconnexió energètica al bloc.



L'organisme comunitari assegura que el bloc té garantit el gas aquest hivern fins i tot en cas de "disrupció total" del subministrament rus. Amb tot, planteja que les reserves de gas a la Unió Europea hagin de situar-se almenys en el 90% l'1 d'octubre de cada any.

Per reduir la dependència russa, Brussel·les també apunta a la necessitat de "diversificar" els subministradors amb més importacions de gas liquat i importacions per gasoducte. Així, planteja un pla per impulsar projectes que donin més independència energètica al club comunitari amb especial atenció a aquells transfronterers que milloren les xarxes d'interconnexió elèctrica i de gas.



Entre les "connexions crítiques" Brussel·les situa les que uneixen Portugal, Espanya i França, així com les que connecten Bulgària i Grècia. Per a l'executiu comunitari, els projectes entre aquests països haurien de rebre un tracte "privilegiat".