El conflicte provocat arran de la invasió de Rússia a Ucraïna anticipa una sèrie de conseqüències econòmiques que se centren, principalment, en el sector energètic. La guerra ha arribat en un moment en què la inflació ja era creixent i la pujada dels preus afectava en gran manera subministraments com la llum.



En aquest sentit, al Govern espanyol de coalició ja compten que aquesta situació podria desbaratar part de les previsions que s'havien fet sobre la recuperació econòmica després dels pitjors moments de la pandèmia del coronavirus.

Abans de l'esclat del conflicte a Ucraïna, la pujada històrica del preu de la factura de la llum ja era una preocupació, i a l'Executiu estatal s'havien produït debats en aquest sentit. De fet, una part de l'escut social es basava en la contenció de la despesa energètica de les famílies.



En aquest context, des d'Unidas Podemos s'havia proposat una intervenció del mercat elèctric, un mercat marginalista que fixa el preu més car de tots els que s'hi estableixen.

El grup confederal va portar la setmana passada al Congrés una iniciativa que proposava la creació d'una empresa pública d'energia que permetés la contenció del preu de l'electricitat, una iniciativa que va rebre el vot en contra del PSOE.



Tot i que l'empresa pública d'energia no forma part de l'acord de coalició entre els dos partits, Unidas Podemos ha defensat que es tracta d'una mesura urgent en un context d'inflació que té pocs precedents a la història recent.

Després de l'esclat de la guerra a Ucraïna, l'espai confederal ha elevat la pressió sobre el seu soci perquè considera aquesta mesura com a imprescindible per contenir el preu de la factura de la llum.

Impost a les elèctriques

La proposta d'UP, però, no es queda en la recuperació d'una empresa pública, sinó que demana una reforma integral del mercat elèctric que inclogui, per exemple, mesures fiscals. En aquest sentit, l'espai confederal gestiona una proposta fiscal que preveu un impost a les grans elèctriques.



Aquest tribut es basa en diverses mesures que, entre altres reformes, proposen la revisió dels impostos ambientals existents a totes les administracions per avançar en la seva harmonització.

També es proposa un trasllat a la fiscalitat "ordinària" de la baixada de la factura de la llum als consumidors a través de l'augment impositiu a les elèctriques (una mesura que actualment s'ha desplegat temporalment per fer front als pics de llum que es donen en els últims mesos).



En concret, la mesura d'Unidas Podemos proposa "establir un increment de 10 punts percentuals en el tipus impositiu de les empreses elèctriques a l'Impost de Societats (període de cinc anys, prorrogable per altres de durada similar). Aquesta recaptació es destinaria específicament a compensar els càrrecs dels consumidors del sistema elèctric per abaratir la factura de la llum".

Durant les properes setmanes es veurà quin és l'abast d'aquest debat al si del Govern, i si a Podemos eleven més la pressió sobre els socialistes per reformar el mercat elèctric.