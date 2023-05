Entitats juvenils reclamen votar als 16 anys i denuncien l'exclusió de persones migrades de les eleccions

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) alerta que molts joves no tenen garantit el seu dret a vot aquestes eleccions municipals del dia 28. L'organització demana un "canvi" davant un model electoral que "ens imposa deures mentre ens priva dels nostres drets", alhora que "exclou arbitràriament" en funció d'origen.

Per tot plegat, reclama que el vot ha de ser un dret que ha de tenir tot ciutadà, amb independència de la nacionalitat, a partir dels 16 anys. Assenyala que les persones estrangeres a Catalunya estan "discriminades en l'accés al vot", ja que "se li nega el dret a votar", tot i ser "un gruix molt important de població".

Les entitats juvenils també ha presentat aquest dimecres un decàleg per a les properes eleccions del 28-M. En aquest reclamen polítiques locals en habitatge, salut mental i suport a l'associacionisme.

El CNJC considera que la rebaixa de l'edat del sufragi és "completament necessària". La veu també "fonamental" per evitar la "creixent marginació" de la joventut en el procés polític davant del progressiu envelliment de la població. Els seus responsables argumenten que la proporció de joves a la societat és cada vegada menor, i que ampliar el cens amb les persones de 16 i 17 anys suposaria un "major equilibri electoral" i més atenció als interessos i necessitats dels joves.

Les entitats juvenils també sostenen que estudis i experiències demostren que la reducció de l'edat amb dret a vot fomenta l'interès per la política entre els joves, alhore que augmenta la motivació per participar activament.

Argumenten que, als 16 anys, les persones joves han completat l'Educació Secundària Obligatòria i adquirit gran part dels seus drets i deures com a ciutadanes. Adquirir aquests drets suposa un "reconeixement de la capacitat intel·lectual, maduresa i coneixements bàsics per exercir-los i ser socialment responsables",

"Assumir els deures de la vida adulta, però no els drets de ser escoltat esdevé discriminatori", critiquen. "El CNJC considerem que la rebaixa de l'edat de vot aprofundeix en els valors democràtics de la societat, en general, i de les persones joves", sentencien.

Votar amb independència de la nacionalitat

El CNJC també reivindica que el dret al vot actiu i passiu no ha d'estar lligat a la nacionalitat. Considera que ha de ser vinculat a la residència reconeguda mitjançant l'empadronament de la persona migrant o estrangera resident a Catalunya.

L'organització creu que el motiu pel qual poden votar unes persones estrangeres i no unes altres "és totalment arbitrari". En funció de les eleccions, per exemple: en el cas de les municipals, han de ser de la UE o que el seu estat tingui un conveni amb Espanya.

Tot plegat "dificulta l'accés al vot, afegint costos i temps al que hauria de ser un dret". Consideren que el conveni "institucionalitza la discriminació per raó de l'origen nacional". I no centra la consideració del reconeixement de dret en les característiques o accions del ciutadà estranger resident, sinó en les pròpies de l'organització i dret del seu Estat d'origen.

Habitatge, salut mental i l'associacionisme

El CNJC ha presentat aquest dimecres un decàleg per a les municipals, destacant la importància del jovent associat i la seva capacitat "per aconseguir canvis significatius si se'ls proporcionen els recursos i els drets". La plataforma considera que els barris i pobles són l'espai on els joves "es troben, s'associen i des d'on es mobilitzen", i "on es formen les xarxes de suport en cas de malestar emocional".

Una persona escull el seu vot, en una imatge d'arxiu. — Ajuntament de Barcelona

Amb relació a l'habitatge, reclama la creació d'una oficina de proximitat amb assessorament informatiu sobre els drets dels joves, ampliar ofertes de lloguer assequible, cessió de sòl per habitatges de lloguer social per a joves, amb cessions d'ús a cooperatives. Sobre a la salut mental, demanen serveis comunitaris i integrals, i garantir recursos d'atenció a la salut mental als espais joves i associacions juvenils en coordinació amb els serveis municipals.

Pel que fa als Plans Locals de Joventut, el CNJC defensa la implicació activa i plural del jovent durant tot el procés. En relació amb el suport a l'associacionisme, demana la garantia d'espais autogestionats i oberts per al jovent associat, així com la facilitació dels tràmits de les subvencions.