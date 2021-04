Podemos entrarà en una etapa de "lideratge coral" fins que Yolanda Díaz assumeixi el relleu d'Iglesias

La sortida de Pablo Iglesias del Govern espanyol no suposarà, almenys de moment, un canvi radical en el lideratge del partit, sinó que, més aviat, durant un temps la formació evolucionarà cap a un lideratge "coral" que permeti una renovació tranquil·la de la direcció. Aquesta és, almenys, la intenció del secretari general, que buscarà que Yolanda Díaz guanyi encara més pes polític durant un temps abans de cedir de manera completa el timó del partit.



Aquest lideratge coral o compartit té dues dimensions, l'orgànica i la política. A escala orgànica l'etapa que s'obrirà després de les eleccions de la Comunitat de Madrid dividirà la responsabilitat de la direcció de Podemos en dos àmbits claus: la Secretaria General, que en principi serà ocupada per Pablo Iglesias passi el que passi als comicis autonòmics; i el "Podemos del Govern" espanyol, que liderarà la vicepresidenta tercera de Treball, Yolanda Díaz.



Díaz estarà acompanyada en aquesta feina per la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, i d'Igualtat, Ione Belarra i Irene Montero. Durant l'etapa d'Iglesias en el Govern, els diferents ministeris d'Unidas Podemos han negociat amb els departaments socialistes aquelles matèries en les quals eren competents.

No obstant això, en les negociacions sobre compromisos aconseguits en l'acord de coalició, quan el procés s'ha enquistat de manera preocupant, Iglesias ha estat l'encarregat de tractar de desbloquejar l'assumpte amb Pedro Sánchez en reunions del màxim nivell. Aquesta funció recaurà a partir d'ara en Díaz, que liderarà les posicions del seu partit en el si de l'Executiu, l'àmbit més important per a la formació violeta.



Alhora, existirà un lideratge a nivell d'organització política, que continuarà recaient sobre la figura del secretari general. Encara que les eleccions en la Comunitat de Madrid són les que decidiran finalment el futur d'Iglesias, no està previst que a curt termini el partit celebri una assemblea ciutadana per renovar els seus òrgans i lideratges de manera formal. La intenció és la de tenir tancat el relleu per a Yolanda Díaz de cara a les pròximes eleccions generals, però l'objectiu d'Unidas, igual que el del PSOE, és esgotar la present legislatura, per la qual cosa previsiblement no hi haurà comicis fins a 2023.



"S'ha construït un espai de lideratge col·lectiu, jo sóc el secretari general, però tenim una vicepresidenta i també tenim ministres, per la qual cosa el lideratge és coral", va assegurar el dimecres el mateix Iglesias en una entrevista a la Cadena Ser.

Abandonament transitori d'un lideratge personalista a l'ús

Més enllà de l'àmbit organitzatiu també hi ha una dimensió política en la qual Podemos experimentarà importants canvis i, almenys durant un temps, passarà a ser una formació diferent. Encara que al llarg de la seva curta trajectòria el partit ha tingut importants lideratges encarnats en figures rellevants (potser l'exemple més concret va ser la pugna que Iglesias i Íñigo Errejón van mantenir per liderar l'organització), en els últims anys, igual que la resta de formacions, s'ha construït d'una forma més personalista entorn de la figura del secretari general.



Si des de sempre el pes polític d'Iglesias ha estat crucial, després de l'entrada de Podemos al Govern de coalició (una batalla en la qual el ja exvicepresident ho va apostar tot fins a les últimes conseqüències) el tancament de files entorn a la seva figura és absolut, i la resta de lideratges s'han anat desdibuixant. Això no vol dir que no hi hagués perfils forts (Díaz és una prova d'això), però el pes d'Unidas Podemos requeia, gairebé al complet, en el secretari general.



D'aquesta manera, el "personalisme" donarà pas a un "lideratge coral" en el qual Iglesias es repartirà responsabilitats i poder amb Yolanda Díaz i la resta de ministres morats. "Fins ara el lideratge va ser més personalista, i això en el passat va ser condició de possibilitat per a molts avanços, però ara un lideratge coral pot ser més útil. Yolanda genera unes enormes esperances en l'esquerra i serà un honor treballar per a ella en el que em correspongui", va afirmar el secretari general de Podemos en aquest sentit.

L'objectiu és reforçar Yolanda Díaz: "Hem de treballar per a secundar-la i envoltar-la", va assenyalar Iglesias

Sobre la durada d'aquesta etapa, no és gens clara i, en tot cas, les eleccions en la Comunitat de Madrid seran molt rellevants per buidar el futur de Podemos en l'àmbit d'organització política. L'objectiu és, en tot cas, que el lideratge coral serveixi per reforçar a una Yolanda Díaz que, tard o d'hora, agafarà de manera definitiva les regnes del partit i definirà el seu rumb.



Seran, per tant, la vicepresidenta tercera del Govern i el funcionament d'aquest nou lideratge compartit els que decideixin si d'aquí a diversos anys Unidas Podemos manté una direcció més coral o, al contrari, el partit s'aglutina entorn d'una figura forta que marqui el camí i que defineixi les grans decisions, com ha fet fins a aquest moment Pablo Iglesias.



No obstant això, tot apunta al fet que el lideratge coral servirà com una etapa transitòria que donarà temps a reforçar més a Yolanda Díaz, alhora que figures com Belarra i Montero també guanyen pes. "En el partit hem de treballar per a secundar i envoltar a Yolanda; ella pot ser la pròxima presidenta del Govern de la nostra pàtria", va assenyalar Iglesias.