ERC celebra que Puigdemont comenci a negociar, mentre la CUP es mostra escèptica amb els resultats

La conferència de Carles Puigemont d'aquest dimarts des de Brussel·les sobre la negociació de la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez, ha marcat l'agenda política de la jornada, i probablement marcarà la dels pròxims dies o setmanes. L'expresident català ha situat les condicions de Junts per començar a negociar: reconèixer l'independentisme com a opció legítima, Llei d'Amnistia i un mecanisme de seguiment i compliment dels acords.

Això només per començar, per culminar la negociació, Puigdemont ha situat a l'horitzó un referèndum acordat. Tot plegat ho ha emmarcat en un "acord històric" amb l'Estat. A la intervenció hi han assistit representants de la resta de partits independentistes, que ja han reaccionat a les paraules de l'expresident català, i diverses personalitats del món sobiranista.

"Hem estat capaços d'arrossegar a l'Estat a una taula de diàleg i que reconegui que entre Espanya i Catalunya hi ha un conflicte polític en majúscules"

En representació d'ERC hi ha anat la diputada al Congrés Teresa Jordà, que en declaracions a diversos mitjans de comunicació ha celebrat que Carles Puigdemont i Junts comencin a "fer política, que no és altra cosa que negociar. "ERC porta fent-ho quatre anys en solitari. Hem estat capaços d'arrossegar a l'Estat espanyol a una taula de diàleg i que reconegui que entre Espanya i Catalunya hi ha un conflicte polític en majúscules", ha dit.

"Aquest dimarts, el president Puigdemont ha posat un marc i unes bases per començar a negociar. Un marc que és lògic i que diu bàsicament que res del que ha passat des de l'1 d'octubre hauria d'haver passat", ha remarcat.

"L'aritmètica parlamentària ens ha donat una oportunitat històrica per avançar cap a l'amnistia i l'autodeterminació"

Jordà ha recordat les condicions dels republicans per donar llum verda a una investidura i ha remarcat que encara no ha començat la negociació. La republicana ha insistit en la coordinació del moviment independentista per encarar aquestes negociacions amb el PSOE. "És vital", ha destacat. "L'aritmètica parlamentària ens ha donat una oportunitat històrica per avançar cap a l'amnistia i l'autodeterminació", ha dit.

En aquest sentit, Jordà ha admès que la llei d'amnistia és una "línia vermella" per investir Sánchez, però no ha deixat del tot clar si el referèndum també ho és. En aquest sentit, ha apuntat en la necessitat de seguir avançant en la taula de negociació perquè el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur polític, i això passa per celebrar un referèndum d'autodeterminació. "Els vots d'ERC no estan garantits", ha advertit.



La CUP, escèptica

Carles Riera s'ha desplaçat a Bèlgica amb el portaveu del secretariat nacional de la CUP, Edgar Fernàndez, per "escoltar amb atenció" el plantejament de Junts. En declaracions a la premsa, el diputat dels cupaires al Parlament ha dit que la proposta de l'expresident del Govern Carles Puigdemont és "correcta" com a punt de partida, però s'ha mostrat escèptic amb els resultats de les negociacions.

Riera argumenta que no és només per les discrepàncies polítiques amb els negociadors, sinó també per la desconfiança en la voluntat democràtica de l'estat espanyol. Així, consideren que la proposta de l'eurodiputat de Junts "no serà l'inici ni el final del conflicte", sinó "un nou episodi".

A les files del PP, el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat que el plantejament de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per negociar una investidura és "inacceptable i impossible". "El que està demanant Puigdemont és que no hi hagi igualtat dels ciutadans davant la llei i que es beneficiï els que l'han incomplert", ha denunciat en roda de premsa aquest dimarts al Congrés després de reunir-se amb el líder de Vox, Santiago Abascal.

Feijóo ha avisat Junts que si pretén exigir una amnistia al PP es poden "estalviar" mantenir una reunió per abordar la seva investidura. Feijóo ha instat el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a rebutjar també aquestes condicions i a replantejar-se el seu posicionament sobre la investidura del PP.