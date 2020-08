ERC demana als Ajuntaments que no cedeixin els romanents a l'Estat i fa una crida a tombar l'acord al Congrés

ERC ha exigit la retirada del reial decret llei que regula l'acord entre el Ministeri d'Hisenda i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) perquè els municipis puguin disposar del seu superàvit, i ha demanat als consistoris que es "plantin" i no el trasfereixin a l'Estat. El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha recalcat que es tracta d'uns "estalvis" que els ajuntaments han de poder disposar per destinar a les polítiques socials, motiu pel qual ha exigit al Govern espanyol "que derogui" la proposta. En cas que no ho faci, ha fet una crida a la resta de forces polítiques a tombar l'acord al Congrés dels Diputats.

La proposta és una fórmula perquè els municipis puguin utilitzar el seu superàvit, cosa que no poden fer des del 2013, quan va entrar en vigor l'anomenada llei Montoro de sostenibilitat financera. Es tracta d'una llarga reivindicació municipal, intensificada amb la crisi de la Covid-19. La polèmica rau, però, que per fer-ho, els municipis hauran de transferir prèviament el conjunt dels romanents a l'Estat, fet que ha desencadenat una revolta municipal de tots els colors polítics. Posteriorment, se'ls retornarien 5.000 milions -un 35%- entre 2020 i 2021, lliures de dèficit, i la resta en deu anys a partir del 2022.



Alcaldes d'ERC s'han reunit amb Aragonès i el president del Parlament, Roger Torrent, a Moià. A la sortida i amb la presència dels batlles, els líders republicans han fet una crida a aturar la proposta del Govern de Pedro Sánchez. Torrent ha titllat "d'injust, irresponsable i regressiva" la proposta de "quedar-se amb els estalvis dels veïns". Injusta, ha dit, "perquè perjudica els que han fet bé la feina". Regressiva perquè "és recentralista, que ni els governs més durs del PP s'haurien atrevit a fer"; i irresponsable en deixar "desemparats als consistoris".



Polèmica per les resolucions censurades

Per la seva banda, Torrent ha donat per tancada la polèmica oberta per JxCat en demanar el cessament del secretari general de la cambra, Xavier Muro, per no publicar oficialment el text íntegre de les resolucions sobre el rei: "No contribuirem a la repressió dels funcionaris", ha resolt.



"No pressionarem els treballadors públics perquè assumeixin les repercussions del que decidim els polítics. Aquest ha estat un consens dins de l'independentisme i l'hem practicat sempre. Seria oportú, aconsellable i saludable que no ens apartéssim d'ell", ha dit en declaracions als mitjans. El president del Parlament ha lamentat que hi hagi qui prefereixi "desgastar al company de viatge" en comptes d'"ajudar a construir una estratègia conjunta" per a aconseguir la independència de Catalunya, en referència a JxCat.