ERC demana "lleialtat" a JxCat i li exigeix que retiri les esmenes que torpedinen la nova regulació dels lloguers

La proposició de llei de contenció i moderació del preu del lloguer presentada el 15 de juliol al Parlament, i sobre la qual els sectors que defensen fer més viable l'accés a l'habitatge a la ciutadania hi havien dipositat moltes esperances, es manté embarrancada després de les esmenes presentades per JxCat. I les reaccions i el malestar entre els grups parlamentaris promotors de la iniciativa és cada cop major. Les propostes de JxCat han aixecat les crítiques d'ERC, que demana "lleialtat" als seus socis de Govern. En paral·lel, Cs i PP han decidit portar la proposició de llei al Consell de Garanties Estatutàries, de manera que s'endarrerirà l'aprovació de la normativa, inicialment prevista per divendres. Per a Cs, la normativa és "il·legal", mentre que pel PP escapa de les competències de la Generalitat.

Fonts de la direcció dels republicans han reconegut el malestar del partit respecte les esmenes de JxCat a la proposició de llei conjunta sobre la regulació de lloguers. Esquerra Republicana es mostra "sorpresa per la decisió de JxCat de presentar esmenes", ja que la proposició de llei sobre la regulació de lloguers va ser presentada conjuntament pels republicans, JxCat, Comuns i la CUP per via d’urgència.

Esquerra recorda que "la proposició de llei té el suport del Sindicat de Llogaters, desenes d’entitats socials i del Govern a través del departament de Justícia, i que pretén blindar el dret a un habitatge digne". Segons els republicans aquesta iniciativa "ja era una urgència de fa temps; aprovar-la ara és més que mai donar resposta a una emergència social, per la crisi de la Covid-19", asseguren. ERC insisteix en mantenir l’acord pactat per aprovar una llei innovadora i valenta amb aquesta majoria amplíssima al Parlament, i reclama per tant a totes les forces no desvirtuar-ne el contingut amb pretextos ni matisos.

La normativa es basa en l'aplicació del Codi Civil i, si tirés endavant, pot permetre congelar el preu dels arrendaments en els 60 municipis de més de 20.000 habitants amb el mercat més tensionat i, fins i tot, rebaixar-lo en aquells immobles que tinguin un preu superior a la mitjana del seu entorn.

JxCat demana en les seves esmenes que Figueres, Salou i Tortosa saltin dels 60 municipis llistats en la proposició de llei i que no se sotmetin a la regulació. En el cas de l'habitatge públic de titularitat pública, reclamen que els propietaris puguin tenir una bonificació acumulable del 5%- sempre que no superin l'índex del preu-, i que les famílies que hagin fet reformes en aquests habitatges i tinguin un 5,5% ingressos menors a l'indicador de referència puguin mantenir el seu contracte de lloguer. Les esmenes es voten aquest dijous i, en principi, aquest divendres s'acordaria el text definitiu amb les correccions incorporades.

El Sindicat de Llogateres, en la línia del que ha expressat ERC, considera que aquestes esemenes de JxCat desvirtuen el fons de la regulació que es volia portar a terme per afavorir l'accés a l'habitatge. Per la qual cosa l'entitat ha enviat una carta urgent al president de la Generalitat, Quim Torra, demanant debatre l'afer i per a què intercedeixi per corregir la posició del seu grup parlamentari.