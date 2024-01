ERC i PSOE carreguen contra la "tendència" del jutge García Castellón a actuar en "moments polítics sensibles"

Els moviments judicials en plena tramitació de l'amnistia no cessen i el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón n'és un dels principals exponents. El dia després que el magistrat rebutgés el recurs de la Fiscalia contra la seva decisió d'enviar la causa de Tsunami Democràtic al Tribunal Suprem per terrorisme, ERC i PSOE han carregat contra el jutge, de qui han dit que té "tendència" a actuar en "moments polítics sensibles" i una "obsessió política".



D'una banda, la vicepresidenta tercera del Govern espanyol, Teresa Ribera, ha dit aquest divendres que la decisió del jutge mostra que hi ha magistrats amb "tendència a pronunciar-se sempre en una mateixa direcció".

"(Garcia Castellón) ens té acostumats que sempre s'inclini en aquesta mateixa direcció que, evidentment, té una implicació política important i que acostuma a sortir a col·lació en moments polítics sensibles", ha afegit. "L'hemeroteca mostra que sempre té molt encert en les dates on surten aquestes afirmacions", ha manifestat en una entrevista amb TVE.



D'altra banda, la secretària general adjunta d'ERC i portaveu del partit al Parlament, Marta Vilalta, ha denunciat "l'obsessió política" del jutge. "No és causalitat que en un moment en què treballem amb l'amnistia hi hagi un jutge que vulgui incriminar-nos de terroristes", ha afirmat també en una entrevista TVE.

Els manifestants de l'aeroport "portaven armes"

Aquest dijous, el magistrat va rebutjar el recurs de la Fiscalia contra la seva decisió d'enviar el cas de Tsunami Democràtic al Suprem per terrorisme. Entre els acusats figuren l'expresident Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i deu persones més.

En la seva resolució, García Castellón apunta que després de les últimes diligències practicades, "s'ha refermat la tesi inicial" de terrorisme. En el cas de la protesta de l'aeroport del Prat, subratlla que els concentrats "portaven armes i artefactes de similar potència destructiva", el que demostra, diu, la planificació violenta de l'acció. A més, critica el paper de la Fiscalia en aquest cas.