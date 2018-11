Sempre hi ha una primera vegada. Després d'un inici de relacions tempestuós, el lehendakari Iñigo Urkullu rebrà aquest dimecres a Vitòria el president Quim Torra, amb qui manté unes inocultables diferències sobre la possibilitat de recórrer a la via unilateral com a mecanisme per aconseguir un nou marc de relacions amb l'Estat. El calendari no deixa lloc a dubtes: la primera trobada entre tots dos arriba just sis mesos després que el mandatari català assumís les seves funcions.

L'agenda de reunions de Torra deixa una altra anotació que crida l'atenció. El primer contacte que va mantenir amb un polític basc no va ser precisament amb un representant del Govern de Vitòria, sinó amb un membre de l'oposició. El passat 18 de juliol, el president va rebre a Barcelona el senador d'EH Bildu Jon Iñarritu, qui havia plantejat diverses iniciatives i preguntes al Govern sobre la situació a Catalunya.

Quatre mesos després d'aquesta reunió, Torra té per primera vegada en la seva agenda el nom d'Urkullu. En realitat, la trobada es produirà en el marc de la visita que el mandatari català farà a Euskadi per un altre motiu: Torra ha acceptat la invitació de la plataforma Gure Esku Dago –que promou la celebració d'una consulta sobiranista a Euskadi- per donar una xerrada a Donostia, la qual cosa tindrà lloc aquest mateix dimecres a les 19 h al Palau Kursaal.



Segons ha pogut confirmar Públic, l'ordre dels fets va ser el següent: en primer lloc es va fixar l'activitat de Gure Esku Dago –que va començar a gestar-se abans de les vacances d'estiu-, i després la reunió amb Urkullu. D'aquesta manera, el president aprofitarà la seva visita al País Basc per tractar de recompondre les difícils relacions amb el lehendakari.

La falta de sintonia es deu, principalment, a les clares discrepàncies que manté Urkullu amb qui no descarta la via unilateral a Catalunya. De fet, en les últimes setmanes el cap de Govern basc ha fet declaracions que aprofundeixen encara més aquesta diferència: en una compareixença oferta en el marc d'una recent visita a la comunitat basca d'Argentina, el lehendakari va afirmar que una exigència de més autogovern pot conduir a la “fractura social”.

No debades Urkullu –qui va exercir com a intermediari per tractar de reconduir la crisi catalana- va intentar convèncer l'ex president Carles Puigdemont que convoqués eleccions anticipades i evités així la intervenció de l'Estat via article 155 de la Constitució, però les seves gestions no van donar resultats positius. Segons coincideixen a assenyalar diferents fonts, el seu paper com a mediador no va agradar massa a les files de l'independentisme català.

Hi ha una altra dada que tampoc agrada a Torra: el mandatari basc va visitar l'agost passat al líder d'ERC, Oriol Junqueras, a la presó de Lledoners, però de moment ha evitat passar-se per Waterloo per fer el propi amb Puigdemont. Qui sí s'ha fotografiat amb el president exiliat ha estat el líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, que el va visitar la setmana passada a la seva residència a Bèlgica.



Així les coses, el gel començarà trencar-se durant el dinar que Torra i Urkullu mantindran a Vitòria. Després hi haurà una compareixença conjunta de tots dos mandataris, un gest poc habitual que busca, precisament, demostrar que les coses poden reconduir-se i que encara existeixen punts en comú. No debades, el màxim responsable del Govern Basc coincideix amb el president de la Generalitat en el suport als independentistes empresonats i a reclamar la fi de la judicialització de la política catalana. Serà precisament en aquests punts sobre els quals posaran el focus, deixant a un costat allò que els separa.

La consulta de Donostia

Després de la roda de premsa –prevista per les 15.30, segons l'agenda del lehendakari-, Torra es desplaçarà a Donostia per participar en la xerrada organitzada per Gure Esku Dago. La seva intervenció servirà per afavorir la participació el proper diumenge, quan la capital guipuscoana es convertirà en la primera capital basca que organitza una consulta sobiranista. “Vols que la ciutadania basca decideixi el seu futur polític per si mateixa i lliurement?”, serà la pregunta que figurarà a la papereta.

Aquest mateix dia també hi haurà votacions similars en les localitats de Irun, Zalla, Balmaseda i Alonsotegi. En total, més de 220 mil persones estaran habilitades per prendre part en aquesta nova jornada de marcat caràcter simbòlic i reivindicatiu.



En aquest marc, el diumenge hi haurà una àmplia representació d'independentistes catalans a Donostia. Segons ha avançat Gure Esku Dago, es preveu la participació de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, i de Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural. També estaran presents els diputats d'ERC Gabriel Rufián i Joan Tardá, així com Aurora Madaula, diputada de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya, Aina Delgado, membre de la secretaria nacional de la CUP i Jaume López, professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra.

També hi seran –en qualitat d'observadores internacionals- Shona McAlpine, secretària i delegada de relacions internacionals de l'organització escocesa Independence Convention, i l'antropòloga i investigadora argentina Julieta Gaztañaga.