Cinc ex-presidents de la Generalitat i quatre ex-presidents del Parlament de Catalunya han donat a conèixer un comunicat conjunt en el qual demanen a Jordi Sànchez, Jordi Turull, Quim Forn i Josep Rull que posin fi a la vaga de fam per "salvaguardar el seu dret a la vida i a la salut".



Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas i Carles Puigdemont, així com Joan Rigol, Ernest Benach, Núria de Gispert i Carme Forcadell, a més del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, han demanat als dirigents independentistes empresonats i en vaga de fam que "considerin posar fi" a la seva acció de protesta.

"En aquests moments, cal pensar a salvaguardar el seu dret a la vida i a la salut i a garantir la seva participació amb plenes facultats en la imminent fase de defensa processal i, més endavant, en el futur polític del país", han dit en un comunicat, difós pel Síndic de Greuges, que reuneix, en un gest sense precedents, tots els ex-presidents de la Generalitat i del Parlament vius.

Segons els signants, "la vaga de fam ha donat visibilitat a la seva situació processal i ha remogut consciències a escala nacional i internacional".



Jordi Sànchez i Jordi Turull compleixen aquest dijous 20 dies de vaga de fam, mentre que Josep Rull i Joaquim Forn en porten 17. Denuncien d'aquesta manera que el Tribunal Constitucional manté bloquejats els seus reiterats recursos d'empara des de fa un any, per evitar d'aquesta manera que puguin acudir a la justícia europea.

"La lluita serà llarga i dura", diuen Turull, Rull i Forn

Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn han afirmat per la seva banda que el procés cap a la independència continua cap endavant i que l'acció de la justícia contra dirigents sobiranistes no el frenarà.



"Ningú ens frenarà. Ni la intolerància de l'Estat, ni els tribunals, ni els jutges, ni cap amenaça impedirà que fem realitat el nostre somni", han afirmat en una carta des de presó que ha llegit la líder del PDeCAT a Barcelona, Mercè Homs, en un sopar amb militants en solidaritat amb els presos.

Els tres consellers destituïts pel Govern de Mariano Rajoy veuen possible la consecució d'un Estat català: "Ens falta coronar l'últim cim, el de la llibertat. No dubteu que arribarem. Ho farem junts, pacífics i determinats com ho fan les nacions democràtiques i civilitzades".



Admeten que "la lluita serà llarga i dura", però asseguren que la recompensa és, en les seves paraules, la més gran que pot tenir un home i una societat que és la llibertat, és a dir, la independència de Catalunya en forma d'una República.

En les pròximes setmanes els tres dirigents independentistes juntament amb altres dirigents sobiranistes empresonats i encausats, hauran d'enfrontar-se al judici i anticipen: "Anirem amb el cap ben alt. Quan declarem davant el Tribunal Suprem, no capitularem, no renunciarem a res, no ens rendirem".

Argumenten que utilitzaran el procés judicial per "denunciar davant el món un Estat incapaç d'afrontar els conflictes polítics i de dialogar", i agraeixen les mostres de solidaritat que han rebut davant la vaga de fam que van decidir emprendre.



"Pot ser que algú havia imaginat que la presó i l'exili ens farien desistir, que renunciaríem a les nostres conviccions, que baixaríem el cap, però no ha estat així. La presó ens ha fet més fortes", conclouen Rull, Turull i Forn, tots tres membres del PDeCAT i de JxCat.



Han cridat a la militància a continuar mobilitzant-se en defensa dels presos i els dirigents encausats que estan a l'estranger, i han assegurat que la seva vaga de fam ha ajudat a "remoure consciències a Espanya i a Europa".

Torra considera que "ja han remogut consciències"

En el mateix sopar, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, també ha demanat als presos en vaga de fam que posin fi a aquesta sacrificada protesta: "Ja han aconseguit l'objectiu de remoure totes les consciències que s'havien de remoure".



El president ha destacat que amb la decisió de dejunar de forma indefinida han aconseguit "remoure els calaixos del Tribunal Constitucional", en al·lusió al fet que els magistrats han començat a pronunciar-se sobre els recursos que havien presentat els presos tal i com aquests reclamaven.

Torra ha qualificat com decisió de "sentit comú" el comunicat conjunt dels ex-presidents del Parlament i de la Generalitat per demanar la fi de la vaga de fam i ha afegit com a motiu per fer-ho l'"angoixa" que estan generant als seus familiars, amics i a tots aquells que els donen suport.

Consell de ministres i trobada entre governs

Quim Torra, d'altra banda, ha insistit en la necessitat que els ciutadans que decideixin protestar per la celebració del Consell de Ministres a Barcelona aquest dia 21 actuïn sempre amb civisme, i ha afirmat que el moviment independentista sempre ha actuat des de "la democràcia, la justícia i la no violència".



Ha demanat que aquesta actitud es visualitzi el divendres, però també "dissabte, el diumenge i els dies que vindran", i ha reivindicat que això també servirà perquè Catalunya continuï sent reconeguda a nivell internacional per la seva actitud pacífica.

Sobre la trobada amb el president del Govern, Pedro Sánchez, d'aquest dijous, ha insistit que li presentarà els consensos que considera que representen al 80 per cent de la societat catalana: rebuig al Rei; a la "repressió"; al 155; reivindicació del referèndum i de la immersió lingüística.



Carles Puigdemont ha intervingut també en aquest acte a través d'un vídeo i ha insistit en què "el compromís explícit amb la no violència és l'únic camí" que portarà l'independentisme a la victòria que, al seu judici, va començar a forjar-se en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017.



El president exiliat ha valorat com una "provocació" que el Consell de Ministres se celebri a Barcelona, però ha demanat que totes les protestes en contra es facin, sense renunciar a la mobilització i a la fermesa, donis el compromís amb el civisme.