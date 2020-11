Exigeixen a Colau "remunicipalitzar" el servei d'atenció domiciliària

La Plataforma en Defensa dels Serveis Públics exigeix al Govern de Barcelona "remunicipalitzar" el servei d'atenció domiciliària (SAD). L'organització denuncia que dues de les quatre zones en les que es divideix aquest servei públic s'han mantingut en mans de "l'empresa privada i falsa cooperativa Suara" i que la resta han estat adjudicades a Servisar, filial de la multinacional Domus Vi, controlada al seu torn pels fons d'inversió Intermediate Capital Group (ICG) i Sagesse Retraite Santé (SRS). ICG té filials al paradís fiscal de l'illa de Jersey.



L'entitat recorda que Domus Vi gestiona residències geriàtriques a Catalunya "amb un balanç clarament negatiu". Per tot plegat, demanen al Govern de Colau que aturi la concessió de la gestió del SAD Barcelona a Servisar i Suara i es remunicipalitzi. A més, demana convenis amb millores laborals per a les treballadores del SAD, com ara contracte indefinit, 37 hores/setmana, augments salarials i millora de ràtios. També que els desplaçaments entre domicilis i del domicili a l'oficina computin com a part de la jornada laboral.

"La gestió catastròfica de la pandèmia ha deixat més clar que mai el caràcter antisocial de les polítiques privatitzadores"

La petició de la plataforma de la gestió directa dels serveis domiciliaris s'amplia a tots els municipis que ofereixen aquests serveis a Catalunya. A més, es denuncia "les polítiques privatitzadores" tant de la Generalitat com de governs com el de Barcelona i consideren que contribueixen a un model "mercantilista". "La gestió catastròfica de la pandèmia, amb el cas paradigmàtic dels més de 4.200 morts a les residències, ha deixat més clar que mai el caràcter antisocial de les polítiques privatitzadores que converteixen la nostra salut i les nostres vides en mercaderies per al lucre dels inversors capitalistes i que apuntalen el traspàs de recursos públics a mans privades", afirma en un comunicat.



Per tot plegat, reivindica un model de serveis sanitaris i socials "de titularitat, gestió i provisió públiques" que permeti garantir "les millors condicions laborals i la millor atenció". "Cal municipalitzar i nacionalitzar serveis i recursos per cobrir les necessitats del conjunt de la població de manera vertaderament pública", conclou la plataforma.