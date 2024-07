Què fer aquest cap de setmana a Catalunya? Set propostes de l'agenda

L'estiu és un dels moments ideals per esbargir-nos amb família o amics, fer plans a l'aire lliure, gaudir de les festes majors d'arreu del territori català, o anar a la piscina o a la platja. Tinguem o no vacances, el cap de setmana és el moment ideal per desconnectar de les preocupacions i connectar amb el que més ens agrada.

Per això, un cap de setmana més us proposem diverses propostes de l'agenda per fer dins del territori català. El Tingladu de Vilanova, la Festa del Tomàquet del Bages, descobrir la ciutat ibèrica d'Ullastret o l'obra de teatre Molt soroll per res a Barcelona són alguns dels plans per aquest divendres, dissabte i diumenge de juliol a Catalunya.



The Tyets, Figa Flawas i Ginestà a El Tingladu

Dijous, divendres i dissabte arriba la setzena edició del Festival El Tingladu al Parc de la Torre d'Enveja de Vilanova i la Geltrú (Garraf), on aquesta edició s'estrenarà un segon escenari per als primers concerts de cada jornada. Les entrades tenen un preu de 6 euros per dia, i també hi ha l'opció de pagar 15 euros per l'abonament dels tres dies.

El cartell d'enguany l'encapçalen The Tyets, Figa Flawas i Ginestà. L'organització del festival també programat els noms de Xavi Sarrià, Valtònyc, Cesk Freixas, Pau Alabajos, Adala, Crim i Maria Hein, entre altres. Cal destacar que dins el recinte d'El Tingladu hi ha serveis de barra i food trucks a l'abast de tot el públic.

Visita la Festa del Tomàquet del Bages

La Festa del Tomàquet del Bages va néixer fa vuit anys per donar a conèixer un dels productes estrella de l'horta, acostar el dia a dia de la pagesia i posar en valor la importància del consum de proximitat i de temporada. Tots els actes que s'hi celebren tenen aquest rerefons important, estretament lligat al canvi climàtic. La vuitena edició va arrancar el divendres 19 i s'allarga fins aquest dissabte 27 a la ciutat de Manresa, enguany amb Artés com a municipi convidat, i l'ou com a producte estrella.

Com cada any, el programa inclourà diferents jornades tècniques, showcookings, degustacions o visites a productors, entre d'altres. Enguany, com a novetat, s'incorporen diverses activitats vinculades a la transhumància d'un ramat de cabres, que van arribar la setmana passada procedent de la platja a través del camí ramader de Marina. Enmig de la programació, destaca el tradicional Mercat del Tomàquet al Passeig Pere III de Manresa que es fa aquest dissabte.

Parking Shakespeare fa 15 anys amb 'Molt soroll per res'

La companyia teatral Parking Shakespeare representa al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona una revisita del clàssic Molt soroll per res, en l'any en què celebra el 15è aniversari de la seva fundació. L'entrada és lliure, amb taquilla inversa, i aquest cap de setmana es poden veure les darreres representacions, a partir de les 19 h. Parking Shakespeare ha estat assajant aquests últims mesos l'espectacle a Fabra i Coats: Fàbrica de Creació, ja que és companyia resident.

Avui estrenem MOLT SOROLL PER RES, amb versió i direcció del Jaume Viñas.

Us esperem cada tarda a les 19h al Parc de l'estació del Nord de Barcelona fins el 28 de juliol, excepte els dimarts i els dimecres que no fem funció.

Veniu a gaudir d'aquesta comèdia al nostre resort! pic.twitter.com/7Dhx9RAjS3 — Parking Shakespeare (@ParkShakespeare) July 4, 2024

L'adaptació del text i direcció de l'obra és de Jaume Viñas, que defineix Molt soroll per res com "una de les comèdies més cèlebres de Shakespeare, una oda a l'amor des de diferents angles". El líder del projecte també destaca que la versió que n'han fet enguany beu de la tradició siciliana, la música popular italiana i el caràcter del Mediterrani, "orbitant temes com la manera d'estimar-se als nostres dies, les segones oportunitats que ens pot brindar l'amor i el privilegi blanc vençut pel gran monstre que mou el món: els diners".

Coneix la ciutat ibèrica d'Ullastret

En l'àmbit històric i de patrimoni, una bona opció és aposta per la visita guiada Coneix la ciutat ibèrica d'Ullastret (Baix Empordà), que inclou també l'entrada al jaciment i al Museu d'Arqueologia de Catalunya, que l'organitza. Tot passejant pel jaciment, la proposta descobreix als visitats com vivien, es vestien, s'alimentaven o en què creien els ibers indigets.

I és que fou la capital d'aquesta tribu ibèrica que dominaven un ampli territori del qual n'explotaven els recursos i en gestionaven el comerç. La visita permet endinsar-se en el passat iber i gaudir tant d'un jaciment com un entorn espectacular. La visita a la qual és la ciutat ibèrica més gran de Catalunya dura uns 90 minuts i cal inscriure-s'hi prèviament.

L'auge de l'Empordà Music Festival

Una altra proposta musical a l'alça és l'Empordà Music Festival de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà), que arriba a la tercera edició exhaurint les entrades, tot i haver-les ampliat fins a les 8.500. El festival creix en espai, aforament i serveis, a més d'en dies, puix aquest divendres hi ha una nova data amb concerts gratuïts. Pels que no tingueu entrada per dissabte, podreu veure Pelat i Pelut, Flashy Ice Cream, Alaire i Ven'nus.

Els caps de cartell de la jornada central ja seran Oques Grasses, Figa Flawas, Els Catarres, La Fúmiga i Coco seran els caps de cartell, amb una programació que arranca a partir de les 5 de la tarda. Els recintes del festival seran més grans, i l'Empordà Music incorporarà també més food trucks i més barres, confirmant el seu salt.

Visita el mercat del préssec d'Ordal

Durant els mesos d'estiu (juny, juliol i agost), es pot gaudir de l'especial mercat del préssec d'Ordal, que se celebra dissabtes i diumenges de 9 h a 14 h a la plaça Subirats de Sant Pau d'Ordal (Alt Penedès). La proposta permet l'intercanvi comercial directe entre els productors de préssec d'Ordal i consumidors amants de la qualitat al paladar.

Es tracta d'un mercat especial que uneix agricultors i clients per compartir impressions sobre tan apreciada fruita. A banda de tenir el préssec d'Ordal com a referent, també permet gaudir amb família o amics de la bona cuina, vins i fantàstics paisatges envoltats de vinyes i camps de presseguers, destaquen els organitzadors.

Busca i remena entre les Festes Majors

I ja per acabar us proposem també visitar una de les moltes festes majors que trobem arreu del territori català. Com cada quinze dies, us hem proposat un recull amb diverses propostes per descobrir, entre finals de juliol i principis d'agost. De Santa Cristina d'Aro fins a la Ràpita, passant per Arbúcies o Les Santes de Mataró, aquest cap de setmana també podeu trobar opcions per descobrir festes majors d'arreu de Catalunya.