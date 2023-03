La Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a Borràs

En l'última sessió del judici, la Fiscalia ha mantingut aquest dimecres la petició de pena per a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, per les suposades irregularitats comeses durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que es va allargar del 2013 al 2017.. El ministeri públic demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació i 144.000 euros de multa per prevaricació i falsedat.

En canvi, per als altres dos acusats, i arran de la seva confessió pactada ha rebaixat la petició. Per a l'informàtic Isaías Herrero, ha passat de 6 a 2 anys de presó, i de 21 anys d'inhabilitació a 6 anys i 4 mesos, a més de rebaixar la multa de 72.000 a 2.100 euros. Per a Andreu Pujol, l'empresari, ha passat de 3 anys de presó a 14 mesos, i de 10 anys d'inhabilitació a 4 anys i 3 mesos, mentre que la multa l'ha rebaixat de 30.000 a 2.250 euros. La seva confessió va comportar que incriminessin Borràs.

La també presidenta de Junts per Catalunya està acusada de falsedat documental i prevaricació per presumptament fraccionar contractes per adjudicar-los a Herrero, amb qui l'unia una relació d'amistat en aquella època, sense necessitat de realitzar un concurs públic.

En la seva declaració al judici, realitzada dilluns, Borràs va negar haver comès cap delicte, com havia reiterat al llarg de tota la instrucció de la causa. Va argumentar que tots els contractes que es feien a la ILC eren menors, de manera que no es va incomplir la llei de contractes. "No s'abusa de contractació menor quan tota la contractació és menor", va afirmar.

En l'última sessió del judici Borràs ha estat acompanyada per l'expresident de la Generalitat Quim Torra i la diputada de JxCat Aurora Madaula, a més de Francesc de Dalmases, que ha assistit a totes les sessions.