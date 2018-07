Foment es reuneix amb els representants de les VTC mentre els taxistes mantenen la vaga

Els taxis guanyen el pols contra les aplicacions de transport privat. O al menys, de moment. Davant l’expansió territorial de la vaga i el bloqueig de carreteres, que va iniciar-se a Barcelona i que ara s’ha estès fins ciutats de tot l’Estat, el ministeri de Foment s’ha vist forçat a canviar a última hora els punts de la seva proposta, que els taxistes havien rebutjat. A finals del dia d’aquest dilluns el gremi rebia una nota de premsa on s’incloïen les reivindicacions dels vaguistes però amb una forquilla temporal més gran en la seva aplicació de la setmana que demanaven.



Aquest dimarts el ministeri es reuneix amb els representants de les grans damnificades per la regulació del sector, Uber i Cabify, que operen amb llicències VTC per oferir els seus serveis. Després de dies de tensió, durant els quals alguns dels vaguistes han agredit als treballadors d’aquestes empreses per circular durant dies d’aturada, els representants de les multinacionals a l’Estat estan determinats a pressionar al govern perquè no cedeixi davant les protestes del gremi.

Els taxistes han decidit mantenir la vaga fins aquest dimecres a la tarda, coincidint amb el dia en que se celebrarà la Conerència Nacional del Transport i Foment haurà de pronunciar-se sobre quina és la seva posició final. Demanen traspassar les competències de transport a les comunitats autònomes i les llicències urbanes als ajuntaments.



L’objectiu és blindar la normativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que limitava les llicències VTC –sigles de “vehicles amb conductor”, pensades per a xofers o serveis de transport privat-, al nombre a 30 per cada taxi en circulació. El gremi de taxistes argumenten que darrere aquesta fórmula de les llicències VTC s’amaga un servei de taxi encobert menys regulat i que fa competència deslleial.



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va encendre la metxa quan va decidir mantenir en suspensió cautelar el reglament de l’AMB al·legant que l’òrgan no té “potestat reglamentària” per regular les llicències VTC. Ara la normativa no només és defensada pels taxistes barcelonins, sinó que tot el gremi, en vaga indefinida, demana la seva aplicació a totes les ciutats de l’Estat.