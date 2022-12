El Golf de Roses es manté com un dels epicentres del pla per a l'explotació eòlica marina de l'Estat

La zona del Golf de Roses continuarà sent "d'alt potencial" per al desenvolupament de l'eòlica marina, i l'Alt Empordà es manté, d'aquesta manera, com l'única zona de Catalunya apte per l'explotació de parcs eòlics marins segons la planificació de l'Estat. Així ho ha confirma la declaració ambiental estratègica del Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) publicat al BOE d'aquest divendres.

Amb aquest pas endavant, el document que ha de planificar l'eòlica marina a tot l'Estat està una mica més aprop de veure la llum, després d'uns mesos encallat per les consultes realitzades als sectors afectats.

A hores d'ara ja s'han presentat sis projectes per posar-hi molins, en uns punts estratègics que han estat denominats com a "demarcacions marines". Alguns d'aquests punts han patit modificacions, com és el cas de l'estret de Gibraltar o la costa Atlàntica i de Canàries, però no és la situació del Golf de Roses, l'únic punt d'explotació eòlica marina a tot Catalunya, que ha quedat ratificat d'aquesta forma.

Caldrà veure, a partir d'ara, com es combina a Roses la zona d'ús prioritari per a la protecció de la biodiversitat amb la implementació de molins. Segons el BOE, s'hauran d'analitzar les "repercussions" sobre els espais protegits afectats. I el document remarca que la Subdirecció General de Biodiversitat Terrestre i Marina considera que la zonificació prevista "no tindrà una afectació negativa sobre els valors naturals objecte de conservació dels espais de la Xarxa Natura 2000", que són de la seva competència.

Sis parcs eòlics a l'Empordà

En aquests moments hi ha sis parcs eòlics projectats al golf de Roses. El primer i el que està més avançat és el Parc Tramuntana, que preveu 35 aerogeneradors a uns 24 km de la badia de Roses, tot i que els seus promotors obren les portes a fer una prova pilot amb només tres molins i menys potencia de la que tindria finalment si el projecte sortís escollit.

Altres tres projectes més es troben actualment en fase de consultes prèvies, mentre hi ha propostes per fer el parc eòlic més gran dels que s'han plantejat fins ara, que podria arribar a una potència de 1.200 MW i dobla altres projectes. A partir d'ara falta que s'estudiin les propostes i s'esculli quina tira endavant.